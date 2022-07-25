الصين تهدد أمريكا بإجراءات قوية بسبب بيلوسى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لى جيان، إن "الجانب الصينى سيتخذ إجراءات قوية إذا تمت الزيارة"، وذلك خلال بيانه اليومى.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" هى أول من أشار إلى زيارة بيلوسى المحتملة إلى تايوان التى تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.