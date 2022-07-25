روسيا تعلن تدمير قاعدة نقل لأسلحة أمريكية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن قواتها البحرية دمرت قاعدة الذخيرة الأمريكية لمنصات "هيمارس" متعددة الصواريخ ومدافع الهاوتزر "ام-777"، باستخدام صواريخ كروز فى منطقة خميلنيتسكى.





وفى بيانها، قالت وزارة الدفاع الروسية: "دمر سلاح طويل المدى وعالى الدقة، يرتكز على البحر بالقرب من قرية بوجدانوفتسى، منطقة خميلنيتسكى، قاعدة شحن بالذخيرة التى قدمتها الولايات المتحدة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (هايمرس) وقذائف مدافع الهاوتزر الأمريكية من العيار الكبير (ام-777)".

وأضاف البيان إلى أنه "كجزء من القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير أربع فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة فى المناطق السكنية أوسبينكوفا وماركوفو ومينكوفكا وسيمينوفكا".

كما أشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه تم تدمير منظومتين من مدافع الهاوتزر من طراز "D-20"، وثلاث فصائل من قذائف المدفعية ذاتية الدفع من نوع "Gvozdika"، بالإضافة إلى 8 فصائل أوكرانية من مدافع "D-30"، وكانت مواقع إطلاق النار موجودة فى المناطق السكنية دزيرجينسك وغيورغييفكا وفوديانى ونوفوميخيلوفكا وكوراخوفو وكاميشيفكا فى إقليم دونيتسك.