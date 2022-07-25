نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتيجة الثانوية العامة عام 2022 و التعرف علي موعد التقديم لاختبارات القدرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال هذه الأيام يبحث الكثير من الناس سواء طلاب أو لةياؤ الأمور عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وأوضحت بالفعل الوزارة برئاسة الدكتور طارق شوقي ببيان رسمي عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة بموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي من المتوقع أن تكون في أول شعر أغسطس القادم، تابعو معنا المقال للتعرف على تفاصيل الموضوع.

بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، بدأ ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات بشيء من القلق والتوتر موعد النتيجة، فهي الخطوة الفارقة في حياة جميع الطلاب، وهي التي تحدد المصير الحتمي لكل المستقبل الدراسي القادم، ولذلك قد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي موعد ظهور النتيجة الخميس الموافق 21/7/2022، والان تابعو معنا السطور القادمة للتعرف على تفاصيل الموضوع.

نتيجة الثانوية العامة 2022

تم الإعلان بشكل رسمي أمس من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو اليوم الذي انتهى فيه طلاب الثانوية العامة من جميع الامتحانات.

ان عمليات التصحيح الخاصة بالامتحانات تعمل الآن على قدمٍ وساق، وسوف يتم الإعلان بشكل رسمي على النتيجة كنا هو مقرر في الأسبوع الأول من الشهر القادم أغسطس 2022، كما أن الوزير قد أعلن جميع الضوابط الخاصة بالتظلمات الخاصة بالنتيجة، وأعلن أيضًا جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وايضًا الخطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023.

اختبارات القدرات للكليات 2022

هناك بعض الجامعات التي لا يتوقف القبول فيها مجموع الطالب فقط، بل لابد من إجراء اختبارات القدرات الخاص بها، وسوف يتم عقد امتحان القدرات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، وعلى جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات تخطي هذه المرحلة واجتياز امتحانات القدرات بشكل كامل، والتي سوف تبدأ يوم الاثنين الموافق 25/7/2023.

اختبارات القدرات للكليات 2022

قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التسجيل أمام جميع طلاب الثانوية العامة، وإمكانية تسجيل الرغبات الخاصة باختبارات القدرات بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى الذهاب للجامعات، ويتم ذلك من خلال موقع التنسيق الالكتروني عبر الانترنت، وذلك سوف يتم بدايتًا من يوم الاثنين المقبل والموافق الخامس والعشرون من الشهر الجاري، وسوف يتم التسجيل وإدخال الرغبات من خلال الدخول على الرابط الخاص بالموقع وهو www.tansik.egypt.gov.eg.

ومع الجدير بالذكر أن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات هي كالاتي: