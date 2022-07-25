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عمر شويل - جدة رابط التسجيل وتقديم الكلية التقنية على رابط البوابة الإلكترونية للقبول التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي“ موعد التقديم وتسجيل الجامعات والكليات السعودية المتاحة، ومواعيد التقديم التي أعلنت من خلال إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض وجزان وجدة والطائق ومكة والأحساء ولمدينة المنورة والعديد من مناطق المملكة، أعلنت عن مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 2022 وذلك على رابط التقديم والتسجيل في الكلية التقنية، وتم الإعلان على وكالة الأنباء السعودية واس spa.gov.sa، حيث تم الإعلان عن قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بفتح بوابة القبول الإلكتروني، وذلك للراغبين من الطلاب والطالبات “بنين وبنات” في التقديم والتسجيل على البرامج الخاصة بدبلوم الكليات التقنية وفروعها المنتشرة في المنشآت التدريبية بمناطق المملكة المختلفة.

رابط التسجيل “قبولي 1444” موعد تقديم الكلية التقنية بوابة القبول الإلكترونية للتدريب التقني

وتجدر الإشارة إن أن التسجيل في الكلية التقنية للعام الحالي 2022 متاح حاليا لطلاب وطالبات الثانوية العامة الخاصلين على شهادة الثانوية، وكذلك التسجيل مُتاح لخريجي وخريجات دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية وخريجي وخريجات العمارة والتشييد، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1444، هذا وقد صرح محمد بن صالح المذن مدير إحدى الإدارات بأن التسجيل ممتد ومستمر طبقا للمواعيد التالية.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 2022

وتجدر الإشارة إلى أن الكلية التقنية للبنين بالطائف قد أعلنت عن مواعيد التقديم للالتحاق في برنامج الدبلوم الصباحي، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام 1444 وذلك في التخصصات التالية:

الإلكترونيات. القوى الكهربائية. الشبكات. الدعم الفني . الإنتاج. المحركات. العمارة. المدني. المساحة. الإدارة المكتبية. المحاسبة. التسويق. لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن زيارة رابط جميع إدارات التدريب التقني والمهني بجميع مناطق المملكة.

مواعيد التقديم والتخصصات المتاحة لدبلوم الكلية التقنية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن البدء في التقديم واستقبال طلبات التسجيل الإلكتروني في مرحلة الدبلوم الصباحي في الكليات التقنية للبنات بمحافظات المنطقة، وكذلك فتح باب التسجيل والتقديم لدبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد والبرامج القصيرة في منطقة الرياض، كما تم أيضا استقبال طلبات التسجيل والتقديم على مرحلة الدبلوم المسائي في الكليات التقنية للبنين والبنات بالمنطقة. وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، وذلك عن اتاحة التسجيل للراغبين في التقديم من خلال رابط بوابة قبولي التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اويستمر باب التسجيل مفتوح ومتاج ختى يوم الخميس 29 من ذي الحجة الموافق 28 يوليو في تمام الثانية عشرة ظهراً. هذا وتشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض الجامعات التالية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الأميرة نورة.

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

الكلية التقنية. ويجب لتنويه إلى ما صرحت به اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد، وجاء التصريح للطلاب والطالبات وحثهم على التعرف ومطالعة الجدول الزمني للتقديم، وكذلك المعايير والإجراءات الخاصة بالقبول والتخصصات المتاحة عبر بوابتي القبول الموحد، وبوابة القبول الموحد للطلاب، وبوابة القبول للطالبات في مدينة الرياض. التسجيل في الكلية التقنية بجازان أعلنت الكلية التقنية بجازان عن فتح باب التسجيل والتقديم في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، ويتم التقديم إلكترونيا من خلال بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. فترة بداية ونهاية التسجيل في الكلية التقنية بجازان صرح أحمد بن داحش دربشي “عميد الكلية” بأن التقديم يستمر لمدة 5 أيام في قسم حماية البيئة وكذلك أقسام الإدارة المكتبية والقوى الكهربائية وشبكات الحاسب والإنتاج الميكانيكي وميكانيكا سيارات، وأكد “داحش دربشي” بأنه يجب على المتقدمين الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، بعدها يتم تعبئة نموذج طلب الالتحاق عن طريق الموقع الإلكتروني للقبول الموحد، وأضاف بأنه يجب تحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها. أما عن نتيجة القبول قسيتم إرسَل ترشيح القبول عن طريق رسالة نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.

وتجدر الإشارة إلى تصريحات المهندس جميل بن سعيد عسلي عميد الكلية بأن فترة القبول والتسجيل إلكترونياً ستبدأ صباح يوم الأحد 25 ذو الحجة وتستمر حتى تمام الساعة 12 ظهر يوم الخميس القادم الموافق 29 ذي الحجة، وذلك من خلال رابط بوابة قبولي، وفور الانتهاء من عملية التسجيل ستبدأ على الفور عملية فرز المتقدمين بالتسجيل، على أن تتم إرسال رسائل نصية للمقبولين يومي، أما عن عملية القبول النهائي فسوف يتم وفق قواعد استكمال الطاقة الاستيعابية، والتي تتم حسب معايير المفاضلة المعتمدة وشروط 60 ٪ لشهادة الثانوية و 40 ٪ لاختبار القدرات، هذا وقد تم حصر التخصصات في 12 تخصصاً متاحة للدبلوم بالكلية وهي كالتالي:

التسويق.

الإدارة المكتبي.

المحاسبة.

القوى الكهربائية.

التقنية المدنية، التقنية المعمارية.

إدارة الفندقة.

السفر والسياحة.

تقنية الإنتاج.

ميكانيكا السيارات.

التبريد والتكييف.

تخصص السلامة والصحة المهنية.

ميعاد تسجيل دبلوم الكلية التقنية “طلاب وطالبات” صباحي ومسائي

بداية التقديم: يبدأ من يوم الأحد 25 ذي الحجة 1443، الموافق 24 يولية 2022.

انتهاء التقديم: الخميس 29 ذي الحجة 1443، الموافق 28 يولية 2022.

شروط التسجيل في الكلية التقنية

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية.

أن يكون الراغب في التسجيل حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب.

بشرط ألا تتجاوز المدة على تاريخ الحصول على المؤهل خمس سنوات.

أن لا يتجاوز سن الراغب في التسجيل ثلاثون عام.

يجب اجتياز اختبارات القدرات العامة من المركز الوطني للقياس.

رابط الكلية التقنية البوابة الإلكترونية للقبول تسجيل دخول مستخدم جديد

يجب أولا الدخول على رابط مستخدم جديد للتسجيل في البوابة الإلكترونية للقبول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبولي، ثم استكمال البيانات التالية.

وبذلك نكون قد استعرضنا مع أبناؤنا الطلاب كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم والتسجيل على الكلية التقنية 1444 من خلال رابط قبولي التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما استعرضنا أيضا المواعيد التفصيلة لفتح باب التسجيل والقبول بجميع البرامج التدريبة، وكذلك موعد الانتها من التسجيل وغلق باب التقديم، وكذلك الشروط اللازمة والواجب توافرها في المتقدين.