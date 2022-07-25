الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والموعد المحدد للعام الدراسي الجديد 2023

أوضح وزير التربية والتعليم يوم الخميس الموافق 21/7/2023 كل ما يتعلق بالخطة الدراسية الجديدة لعام 2023، والذي أوضح من خلال بيان رسمي بداية الدراسة وموعد انتهائها، لبي ذلك فقط فقد أوضح الدكتور طارق شوقي عدد أيام الإجازات التي سوف تكون على مدار العام الدراسي بالكامل، ولذلك هناك الكثير من الناس ترغب في معرفة هذه التفاصيل وهي ما سوف نعرضها لكم الآن في هذا المقال.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، في بيان صحفي أخير أعلن وزير التربية والتعليم عن موعد بدء العام الدراسي الجديد حتى يستطيع أولياء الأمور التحضير لذلك، ويحتاج العديد من المواطنين معرفة ذلك بعد أن بدأت التساؤلات بينهم عن موعد بدء الدراسة، ومن خلال المقال التالي سوف نتعرف معكم عن موعد بدء الدراسة للعام الحالي 2022/2023، و الخريطة الزمنية بشكل تفصيلي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

تمت الموافقة من قبل المجلس الأعلى للتعليم بعد توقيع الدكتور طارق شوقي على الخريطة الزمنية المحددة وتشمل هذه الخريطة ما يلي:

بداية العام الدراسي في يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022.

تنتهي مدة الفصل الدراسي الأول تكون يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر يناير عام 2023.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تكون بدايتها يوم السبت الرابع عشر من يناير 2023.

وتكون نهاية الامتحانات في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر يناير عام 2023.

تكون أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول ٩٨ يوم.

إجازة منتصف العام الدراسي تكون لمدة أسبوعين تبدأ من يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير وتنتهي في الثاني عشر من فبراير لعام 2023.

بداية الفصل الدراسي الثاني تكون يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر فبراير لعام 2023.

نهاية العام الدراسي في يوم الخميس الموافق الثامن من شهر يونيو عام 2023.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تكون بدايتها يوم السبت الثالث من يونيو 2023.

امتحانات الثانوية العامة بدايتها يوم العاشر من شهر يونيو عام 2023.

تكون أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني ٩٦ يوم.

موعد بداية الدراسة للعام الدراسي 2022 / 2023

في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بتاريخ الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري عن أنه من المقرر بدء الدراسة للمدارس بجميع المراحل الدراسية وأيضًا للجامعات تكون يوم السبت الرابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022، وذلك فور انتهاء الاجازة الصيفية وإعلان نتائج الثانوية العامة والانتهاء من كافة الامور الخاصة بالعام الدراسي 2022.