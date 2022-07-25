نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهر الجديد وطرق السداد من الهاتف بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سداد فاتورة الكهرباء في السعودية حيث أصبح من السهل دفع فاتورة الكهرباء في السعودية فكل ما تحتاج إلى هو التعرف على الخطوات التي يمكن من خلالها دفع فاتورة الكهرباء، وسوف نقدمها حتى يسهل على المواطنين دفعها إلكترونياً دون الذهاب إلى مقر الشركة، لأنه بعد مرور المدة المحددة يتم توقيع غرامات على هذه الفواتير مما يستلزم دفعها في المدة المحددة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء اعرف قيمة فاتورتك بكل سهولة في ثواني من المنزل

سداد فاتورة الكهرباء في السعودية

يسهل سداد فاتورة الكهرباء في السعودية، وذلك بعد أن تم وضع أكثر من طريقة يمكن الدفع من خلالها، فلم يعد الدفع يقتصر على الذهاب إلى أي من مقر الشركة، ولكن أصبح يتم إلكترونياً بتاع أي مو الطرق التالية:

الدفع من خلال الدخول إلى الموقع المخصص للهيئة الوطنية الكهرباء السعودية، ويتم إتباع الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني مباشرةً “من هنا”. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار طريقة الدفع المناسبة للعميل، سواء من خلال الدفع باستخدام الحاسب البنكي، أو يكون من خلال استخدم بطاقات الإنترنت. بعد القيام بتحديد طريقة الدفع يجب إتباع جميع التعليمات حتى الانتهاء من عملية الدفع. الدفع من خلال تطبيق هيئة الكهرباء والذي يتم تحميلة على أجهزة الجوال من المتجر الخاص بالهاتف.

ما هي غرامة تأخير سداد فاتورة الكهرباء في السعودية

تفرض الغرامات على كل من يتأخر في سداد فاتورة الكهرباء، حيث أنه يوجد موعد محدد يجب دفع الفاتورة خلال هذه المدة، وإذا تم الانتهاء من هذه المدة تفرض غرامة على فاتورة الكهرباء، لهذا على من الخط أن التي يجب إتباعها عند الرغبة في سداد مبلغ الغرامة وهذه الخطوات هي كالتالي:

الدخول بشكل مباشر إلى موقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة الكهرباء السعودية. يحب أن يتم تسجيل مجموعة من البيانات وهي: سوف تظهر أمامك حقول فارغة لبيانات يجب أن يتم إدخالها بشكل صحيح. بعدها قم بالنقر على أيقونة تسجيل. الآن عليك الدخول للموقع، ومن بعدها قم بالتوجه إلى القائمة الرئيسية التي تتضمن بداخلها “الخدمات الإلكتروني”. قم بتحديد أيقونة “تسديد غرامة التأخير” وذلك من خلال النقر عليها. سجل جميع البيانات التي تطلب منك فيما يخص المبلغ المستحق تسديد قيمته. بعد الانتهاء من كل عمليات التسجيل يقوم المستخدم بالضغط على الأيقونة الخاصة بـ “خدمة تسديد” حتى يتم خصم المبلغ المطلوب سداده بشكل تلقائي.

كيفية تقليل فاتورة الكهرباء

تقليل فواتير الكهرباء يكون هو الغاية التي يبحث عنها العديد من الأشخاص خاصة مع ارتفاع أسعار المعيشة ولذلك سوف نوضح لكم مجموعة من النصائح وهي: