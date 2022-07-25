نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا رابط azhar.eg بوابة الأزهر الشريف للإستعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد البحث من الطلاب في الثانوية الأزهرية في جميع المحافظات المصرية خلال الساعات الماضية، لمعرفة رابط azhar.eg بوابة الأزهر الشريف للإستعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس التي من المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة فور إعتمادها رسميًا من شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أحمد الطيب، فور العرض عليه وإعلان أسماء الطلاب الاوائل بالصف الثالث الثانوي الأزهري علمي وأدبي لعام 2022، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية علمي وأدبي برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان رسمي له، إنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح في الكنترولات علي مستوي القطاعات، مشيرًا إلي إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الشريف خلال الأخير من شهر يوليو الجاري، فور إعتماد النتيجة مباشر وتحميلها علي الموقع الإلكتروني حتي يستعلم الطلاب في الشهادة الثانوية الأزهرية عن نتائجهم ودرجاتهم في المواد الدراسية التي تحدد مستقبلهم في الإلتحاق بالكليات الجامعية في العام الدراسي المقبل.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

أكد قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تجري حاليًا أعمال المراجعة لإجابات الطلاب في الثانوية الازهرية 2022 تمهيدًا لإعلانها خلال الأسبوع الجاري عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور تفعيل رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، ليتمكن الطلاب من الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والرقم القومي إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، مشددًا أن النتيجة في مرحلتها النهائية حاليًا قل إعتمادها.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية التي خصصها الأزهر الشريف لإعلان نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمة، ويجب اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة فور ظهورها.

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على رابط بوابة الأزهر الالكترونية.

الخطوة الثانية: النقر علي أيقونة نتائج الامتحانات.

الخطوة الثالثة: ثم القيام بغدخال رقم الجلوس الخاص بك مع التأكد من إدخاله بشكل صحيح.

الخطوة الرابعة: عليك القيام بتحديد التخصص (علمي أو أدبي).

الخطوة الخامسة: ثم القيام بالضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

جدير الذكر، إنه قد أدي الطلاب في الصف الثالث الثانوي الأزهري، امتحانات الثانوية الأزهرية خلال الفترة من 7 يونيو حتي 7 يوليو الجاري علي مستوي المعاهد الأزهرية.