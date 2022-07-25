نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2022 وطريقة الاستعلام عنها فور ظهورها في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أصبح الكثير من الناس تتساءل عن موعد نتيجة الثانوية العامة، بعد أن انتهت الامتحانات نهائيًا فبدأ أن يزداد الشعور بالقلق والتوتر لجميع الطلاب والطالبات فإن نتيجة الثانوية العامة هي التي تحدد مصير مستقبل جميع الطلاب درسيًا، والان تابعو معنا السطور التالية للتعرف على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد نتيجة الثانوية العامة لعام 2022.

موعد نتيجة الثانوية العامة، بعد الانتهاء من الامتحانات يبدأ الطلبة يعيش مرحلة من القلق والتوتر انتظارًا للإعلان عن نتائج الامتحانات التي خاضوها في الفترة الأخيرة، وتصدرت محركات البحث هذه الفترة قرارات الوزارة بشأن تصحيح الإجابات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، ومن خلال المقال التالي نستعرض آخر قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهذا الصدد.

موعد نتيجة الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموعد المبدئي للإعلان عن نتيجة الثانوية ليكون الموعد هو نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم، ليتم الاعلان عن عن نتيجة الشعبتين العلمية والأدبية للدور الاول لعام 2022.

كما سيتم اعتماد وتحديد أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للشعبتين العلمية والأدبية قبل اعتماد النتيجة الشاملة بموعد أقصاه أربع وعشرين ساعة، وفور اعتماد الدكتور شوقي لها.

شائعات ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2022

أشاد الدكتور طارق شوقي في منشور على احد وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم عن إتاحة ونشر نتيجة الثانوية العامة فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق، وأنه من المقرر أن يتم الاستعلام عنها باستخدام الاسم الرباعي كما تم تسجيله في الأوراق الرسمية وأيضًا برقم الجلوس الخاص بالطلاب والطالبات.

وقد خرجت عدة تصريحات من مصادر في وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن تنحصر الشائعات في الواحد والثلاثين من شهر يوليو وحتى الخامس من أغسطس القادم، حيث إن الوزارة لا تريد التعجل في اعلان النتائج كي يحصل الطلاب على حقوقهم كاملة وأن لا يعاد التصحيح مرة أخرى.

آلية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة

بعد إقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان النتيجة، أكدت على ضرورة الابتعاد عن التفكير عن النتيجة وكل ما يتم إعلانه بعيدا عن المواقع الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة، وعدم الانصياع وراء الشائعات التي تخرج في تلك الفترة حتى الإعلان الرسمي، ويمكن أن يتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات وهي: