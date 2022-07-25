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عمر شويل - جدة رابط تقديم وتسجيل الكلية التقنية ugate.tvtc.gov.sa للعام الدراسي الجديد 1444 على رابط موقع البوابة الإلكترونية قبولي الموحد التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تعاظمت عمليات البحث بعدما تم الإعلان عن بدء عملية التسجيل والتقديم واستقبال الطلبات في برنامج الديبلومات الصباحية والمسائية للكليات التقنية، وذلك في جميع فروع مؤسسة التدريب التقني والمهني، وسنستعرض من خلال هذا التقرير طريقة وخطوات وكيفية التسجيل في كلية التقنية للعام الجديد 1444، هذا وقد تم الإعلان عن بدأ الإجراءات الخاصة بالتقديم غبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي”، حيث أن التسجيل متاح للبنين والبنات، حيث بدأ فتح باب استقبال طلبات الراغبين إلكترونيا يوم الأحد 24 يوليو 2022، الموافق 25 ذي الحجة 1443.

ugate.tvtc.gov.sa رابط تقديم وتسجيل الكلية التقنية عبر بوابة قبولي الموحدة

زيارة رابط بوابة قبولي الإلكترونية ، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

، الضغط على كلمة تسجيل الدخول أعلى الصفحة.

إدخال رقم الهاتف الجوال أو بطاقة الأحوال أو البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة المرور.

من ليس لديه حساب على البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي)، يمكنه إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول يتم اختيار نوع البرنامج التدريبي الذي ترغب التقدم إليه.

يجب قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالتدريب.

بعد الانتهاء من مراجعة البيانات المطلوبة الضغط كلمة “إرسال”.

[بوابة قبولي الموحدة] ugate.tvtc.gov.sa رابط تقديم وتسجيل الكلية التقنية 1444

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن البدء في التقديم واستقبال طلبات التسجيل الإلكتروني في مرحلة الدبلوم الصباحي في الكليات التقنية للبنات بمحافظات المنطقة، وكذلك فتح باب التسجيل والتقديم لدبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد والبرامج القصيرة في منطقة الرياض، كما تم أيضا استقبال طلبات التسجيل والتقديم على مرحلة الدبلوم المسائي في الكليات التقنية للبنين والبنات بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، وذلك عن اتاحة التسجيل للراغبين في التقديم من خلال رابط بوابة قبولي التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اويستمر باب التسجيل مفتوح ومتاج ختى يوم الخميس 29 من ذي الحجة الموافق 28 يوليو في تمام الثانية عشرة ظهراً.

هذا وتشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض الجامعات التالية:

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الأميرة نورة.

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

الكلية التقنية.

ويجب لتنويه إلى ما صرحت به اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد، وجاء التصريح للطلاب والطالبات وحثهم على التعرف ومطالعة الجدول الزمني للتقديم، وكذلك المعايير والإجراءات الخاصة بالقبول والتخصصات المتاحة عبر بوابتي القبول الموحد، وبوابة القبول الموحد للطلاب، وبوابة القبول للطالبات في مدينة الرياض.

التسجيل في الكلية التقنية بجازان

أعلنت الكلية التقنية بجازان عن فتح باب التسجيل والتقديم في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، ويتم التقديم إلكترونيا من خلال بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

فترة بداية ونهاية التسجيل في الكلية التقنية بجازان

صرح أحمد بن داحش دربشي “عميد الكلية” بأن التقديم يستمر لمدة 5 أيام في قسم حماية البيئة وكذلك أقسام الإدارة المكتبية والقوى الكهربائية وشبكات الحاسب والإنتاج الميكانيكي وميكانيكا سيارات، وأكد “داحش دربشي” بأنه يجب على المتقدمين الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية، بعدها يتم تعبئة نموذج طلب الالتحاق عن طريق الموقع الإلكتروني للقبول الموحد، وأضاف بأنه يجب تحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها.

أما عن نتيجة القبول قسيتم إرسَل ترشيح القبول عن طريق رسالة نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.

شروط وضوابط التسجيل والتقديم في الكلية التقنية 1444 “القبول الموحد”

الجنسية السعودية شرط أساسي.

يتم استثناء أبناء الأم السعودية.

الحصول على المؤهل المطلوب وهي شهادة الثانوية العامة أو المعهد الصناعي الثانوي أو ما يعادلهما.

لا يكون قد مر على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من خمس سنوات.

العمر للمتقدم لا يتجاوز 30 عاماً.

حسن السير والسلوك للمتقدم.

اجتياز قدرات التحصيلي قياس

يجب على الراغب في التسجيل أن لا يكون مفصولاً من قبل من الكليات التقنية.

التقديم يتم في برنامج تدريبي واحد خلال فترة التقديم للكلية.

ومن الجدير بالذكر ما صرح به المهندس علي بن مرزوق البلوي، وهو مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، حيث صرح وكشف التفاصيل الخاصة بعملية التقديم والتسجيل الخاصة بدبلوم الكلية التقنية للبنين، وذلك بمدينة تبوك والمحافظات التابعة لها، وكذلك دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية للبنين في التخصصات التقنية والمهنية.

البرامج التدريبية للبنين والبنات بالكلية التقنية 1444

كيفية التقديم والتسجيل بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على برامج الكلية التقنية

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وأضاف “البلوي” وقال إن تقديم طلبات القبول تخضع لشروط ومعايير وضوابط مُحددة، وذلك لكل تخصص من التخصصات المتاحة للتسجيل، وأكد على أن التقديم يشمل أيضا برامج الدبلوم المسائي للكلية التقنية للبنين والبنات بتبوك؛ وذلك حسب التخصصات المتاحة على رابط موقع بوابة القبول الموحد، وأوضح بأن إجراءات الفرز للراغبين في التسجيل على برنامج البكالوريوس المسائي للبنين والبنات، وأكد أيضا على أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمقبولين، وستتواصل إرسال الرسائل النصية على مدار ثلاثة أيام.