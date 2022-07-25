نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من بنك التسليف 1444 لتلك الفئات برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن بنك التسليف يقوم بإعفاءات وذلك باستخدام رقم الهوية وتقديم نموذج لطلب الإعفاء للبنك، وبالتالي فإنه من الأمور الهامة للغاية التي يبحث عنها الكثير من مستفيدي الضمان، والأشخاص أصحاب المهن، بالإضافة لورثة القروض الممنوحة من قبل بنك التسليف، ومن خلال مقالنا سنقدم إليكم تفاصيل ومعلومات عن إعفاء مستفيدي الضمان من بنك التسليف.

إعفاء مستفيدي الضمان من بنك التسليف

صدر قراراً ملكياً عام 1432 خاص بإعفاء جميع مستفيدي الضمان الذين حصلوا على قرض تمويلي من قبل بنك التسليف بجميع أنواعه، وإليكم هذه الفئات التي سيتم إعفائها وهي كالآتي:

الأشخاص كبار السن الذين يستفيدون من راتب الضمان الاجتماعي.

ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لبرامج الرعاية الاجتماعية بكافة أنحاء السعودية.

الأيتام الذين يستفيدون من الضمان

وهذا القرار قد صدر بسبب تداعيات كورونا وتأثيرها على الاقتصاد بشكل ملحوظ، وبالتالي فإن كافة المواطنين من حقهم أن يقدموا طلب للإعفاء من التسديد لبقية الأقساط، وإثبات عدم القدرة على التسديد عبر إرسال طلب للدراسة.

معايير الإعفاء من قروض بنك التنمية

إن وزارة الموارد قد حددت المعايير الخاصة بالإعفاء من قروض بنك التنمية الاجتماعية، وإليكم هذه المعايير وهي كالآتي:

أولاً الحالة الاجتماعية الخاصة بالمستفيد من هذا القرض.

عدد أفراد الأسرة للشخص مقدم الطلب.

الحالة الصحية للراغبين بتقديم طلب للإعفاء.

طريقة تقديم طلب للإعفاء من بنك التسليف

إن بنك التسليف قد أتاح للأشخاص للمقترضين للإعفاء من تسديد القرض في حالة الوفاة أو تعثر الورثة وعدم قدرة الأشخاص على التسديد، وإليكم خطوات التقديم لطلب الإعفاء باستخدام رقم الهوية وهي كالآتي: