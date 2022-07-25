بالأرقام.. أوكرانيا تكشف خسائر روسيا منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن "إجمالى خسائر العدو فى الفترة من 25 فبراير إلى 25 يوليو بلغ حوالى 39 ألفا و700 جندى".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1730 دبابة و3950 مركبة مدرعة و876 من النظم المدفعية و257 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و222 طائرة و188 مروحية و714 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و15 سفينة و2832 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 73 وحدة من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى 24 فبراير الماضى، عن القيام بعملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس، حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكرى بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.