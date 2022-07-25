هيئة الانتخابات التونسية تكشف نسبة المشاركة بالاستفتاء على الدستور

جدة - نرمين السيد - وأضافت هيئة الانتخابات، أن أكثر من 560 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم حتى التاسعة ونصف صباحا، مؤكدة أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها فى الوقت المحدد ولا يوجد غياب للمراقبين.

يشار إلى أن مراكز الاقتراع، كانت قد فتحت أبوابها فى تونس، صباح اليوم الإثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور الجديد.

وتجرى هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مراكز التصويت والفرز فى كل أنحاء البلاد.