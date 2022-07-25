فرنسا تعلن حالة الطوارئ فى 13 إقليما بسبب موجة الحر

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى " الإخبارية الفرنسية، اليوم الإثنين، أن حالة الطوارئ تشمل الأقاليم التالية، وهم: "ألب البروفنس العليا" و"الألب البحرية" و"الأرديش" و"بوش دى رون" و" دروم" و"جارد" و"هيرول" و"إزار" و"سافوا" و"سافوا العليا" و"فار" و"فوكلوز ".
وقالت هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة ستتراوح، اليوم الإثنين، ما بين 35 و 38 درجة فى جنوب شرق البلاد حيث من المتوقع انخفاض كبير فى درجات الحرارة اعتبارًا من غد الثلاثاء.
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