المفوضية الأوروبية تطالب دول التكتل بالتعاون فى مواجهة أزمة الغاز

جدة - نرمين السيد - دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الدول الأوروبية التى لا تعتمد على الغاز الروسى إلى إظهار تضامنهم مع الدول المضطرة التى تستعد لانقطاع إمدادات الوقود الوشيك.





وفى تصريحات إعلامية لها، اليوم الإثنين، قالت فون دير لاين: "حتى الدول الأعضاء التى لا تشترى أى غاز روسى تقريبًا لا يمكنها النجاة من آثار التوقف المحتمل للإمدادات فى سوقنا الداخلى".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن اقتصادات الاتحاد الأوروبى متشابكة بشكل وثيق، مؤكدة أن أزمة الغاز سوف تؤثر على كل دولة عضو بشكل أو بآخر، وأنه "من المهم أن تكبح جميع الدول الأعضاء الطلب، وأن يزيد الجميع من المخزون ويتقاسمه مع الأعضاء الأكثر تضررًا".

وتأتى تصريحات فون دير لايين، قبيل انطلاق الاجتماع الخاص بوزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبى، والمقرر غدًا الثلاثاء، كما تأتى تعليقاتها فى أعقاب انتقادات أطلقتها كل من إسبانيا والبرتغال ضد خطة طوارئ الغاز التى اقترحتها المفوضية.

وكانت الحكومة البرتغالية انتقدت خطة الاتحاد الأوروبى لطوارئ الغاز، مؤكدة أنه "لا يمكن الدفاع عنها"، وقالت إن استهلاك الغاز فى البرتغال "ضرورة مطلقة".