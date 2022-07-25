بعد ظهور نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الآن متاح الاعتراض على النتائج من خلال نظام نور noor.moe.gov.sa

إن وزارة التعليم قد أتاحت رابط للاستعلام عن النتائج الخاصة بحركة النقل الخارجي، كما أنها فتحت باب النقل الداخلي وكذلك الخارجي للمعلمين، طبقاً لبعض الشروط والمعايير اللازمة لهذا الأمر، ولذلك فإن مقالنا هذا سنوضح لكم معلومات عن رابط نتائج حركة النقل الخارجي وما يلزم حول ذلك.

نتائج حركة النقل الخارجي 1443/1444

بإمكانك أن تدخل لنظام نور، تلك المنصة التي تتبع وزارة التعليم وتقوم بالاستعلام والاطلاع عن كافة النتائج الخاصة بحركات النقل الخارجي للمعلمين، وبإمكانك أيضاً من خلال الرابط أن تقدم الاعتراض بشكل مباشر عند صدور النتائج، وبإمكانك أن تستعلم عن الحركة الخاصة بنقل المعلمين من خلال نظام نور، وهذا يكون عبر الاتباع لبعض الخطوات التي تلزم لهذا الأمر وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تتوجه لنظام نور بشكل مباشر.

تكتب اسم المستخدم وتضيف كلمة السر بالشكل الصحيح.

تنتقل لحساب المعلم.

تختار خدمة شؤون العاملين.

تقوم بتحديد خدمة الاستعلام عن عملية النقل الخارجي.

ستظهر النتيجة وفقاً للخيارات الآتية إما عن الاعتذار للمعلم لعدم تنفيذ طلب النقل.

أو نقل المعلم وتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بالنقل من القطاع، والإدارة التعليمية بالإضافة لرقم الانتظار.

الاعتراض على النتائج للنقل الخارجي

بإمكانك أن تقوم بالاعتراض عن كافة النتائج الغير دقيقة لعمليات النقد الخارجي، وهذا يتم من خلال منصة نور، وإليكم طريقة الاعتراض وهي كالآتي:

أولاً تنتقل لنظام نور.

تقويم بتسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

تفتح حساب المعلم.

تحدد منه خدمات شؤون العاملين.

تتوجه لخدمة الاستعلام عن عمليات النقل الخارجي من خلال النظام.

تختار طلب الاعتراض المتواجد أسفل النظام.

تقوم بتعيين الرد إن كان آلي أو حتى غير آلي.

تضغط على اختيار حفظ.

ستظهر رسالة لك تؤكد عملية الحفظ بنجاح.

حركة النقل الخارجي بنظام نور

إن نظام نور قد أتاح خدمات متعلقة بالكوادر التعليمية ومن أهم هذه الخدمات هي التقديم لطلب نقل خارجي أو داخلي للمعلمين، فالوزارة قد أعلنت عن ميعاد لاستقبال طلبات النقل الداخلي والخارجي بهذا العام بالمملكة السعودية عن طريق استخدام نظام نور، وبدأت حركات النقل بداية من 24 ذو القعدة وانتهى التقديم على النقل 30 من نفس الشهر، أما عن إعلان النتائج ستكون في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة، ويتم الاستعلام عن هذه النتائج من خلال نظام نور.