مباشرة. رابط نتيجة شهادة الأساس 2022 الخرطوم موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الخرطوم، تتوقع العديد من المصادر السودانية إعلان نتيجة شهادة الأساس اليوم وأصبح موقع وزارة التربية محل بحث كبير من قبل 237 ألف طالب وطالبة في الولاية، وهم من أدوا الامتحانات بداية من يوم 22 مايو حتى يوم 30 من نفس الشهر، داخل 1221 لجنة أمتحانية داخل الولاية وعدد 16 لجنة خارجية خارج السودان، وسط إجراءات أمنية مشددة حتى تخرج الامتحانات إلي بر الأمان، وهو ما نجحت فيه الوزارة واليوم يتم التجهيز لعقد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النتيجة، من نسبة نجاح عامة وأسماء الطلبية الأوائل بالولاية، وبعد أن يتم الانتهاء من المؤتمر سوف يتم نشر النتيجة، عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية المحدث حتى يقوم الطلاب بالدخول، وتسجيل البيانات المطلوبة وإستخراج نتائجهم إلكترونياً.

نتيجة شهادة الأساس 2022 الخرطوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم نسبة النجاح العامة لشهادة الأساس، حيث جاءت النسبة اعلي من العام الماضي وبلغت 86.6%، وتفوق البنات على البنين في نسبة النجاح حيث جاءت نسبة نجاح البنات 86%، والبنين 76%، وهنأ والي الخرطوم الطلاب الأوائل في الشهادة وتمنى التوفيق في السنوات القادمة لمن لم يحالفهم الحظ.

ساعات قليلة ويتم فتح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لولاية الخرطوم أمام الطلاب، حتى يقوموا بالدخول وتسجيل البيانات الشخصية لهم ومن ثم أستخراج النتائج، وعقب نهاية المؤتمر الصحفي المقرر للسيد والي العاصمة سوف يفعل الرابط المحدث، ونحن عبر موقع ثقفني يسعدنا تقديم المساعدة في أستخراج النتائج قدر أستطاعتنا.

رابط نتيجة شهادة الأساس 2022

أعتمد السيد والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة، نتيجة شهادة الأساس 2022 بعد أن انتهت كافة أعمال التصحيح الخاصة بالنتيجة، وسوف يعقد والي الخرطوم المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة الأساس في مقر قاعة وزارة التربية والتعليم بمحلية بحري، والذي تم تجهيزه لعقد المؤتمر وسوف يحضر المؤتمر قيادات وزارة التربية والتعليم بالولاية، وسط ألأتباع إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد.

عداد تنازلي لموعد النتيجة

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم

أكد السيد مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية السيد غريب الله محمد أحمد، أنه لم يكن الوصول إلي لحظة إعلان النتائج إلا بالجهد الكبير الذي بذله المعلمين في التصحيح، حيث أشار إلي تفاني أكثر من 3000 معلم في عملية التصحيح والتدقيق للنتائج على مدار الأسابيع الماضية، حتى تخرج النتائج مطابقة للحقيقة ولا يكون هناك أي خطأ في الرصد والتجميع.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd .

. النقر على نتائج ثم تحديد نتائج شهادة الأساس 2022.

تسجيل البيانات المطلوبة من الطالب الاسم ورقم الجلوس ورمز التحقق والرقم الوطني.

الضغط على زر بحث لتظهر تفاصيل النتائج من نسبة نجاح والدرجات في كل مادة.

موقع نتيجة شهادة الأساس

خرجت بعض الأخبار من مواقع سودانية غير رسمية تشير إلي أن النتيجة، سوف تنشر الأحد الموافق 2022/07/24 في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وسوف يقوم والي الخرطوم بإذاعتها وتحديد تفاصيلها خلال المؤتمر، ثم بعد ذالك يتم إتاحتها للطلاب عبر رابط الوزارة الرسمي، الذي تم تحديثه من قبل الجهات المعنية في وزارة الاتصالات.

رابط نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الخرطوم

تضافرت كافة أجهزت الدولة حتى يتم الانتهاء من أعمال الأمتحان، والتصحيح من وزارة التربية والتعليم لوزارة الداخلية لوزارة الكهرباء، وكافة الجهات المعنية فقد وفرت الداخلية السودانية نحو 2744 رجل أمن، لتأمين الامتحانات حتى تخرج في جو أمن يجعل الطلاب يؤدون الامتحانات دون خوف، وهو ما تحقق بالفعل وكذالك شاركت وزارة الصحة بعربات مجهزة، للتدخل في حالة أن تعرض أي تلميذ لأي أصابة أثناء الأمتحان تأديته الاختبارات في القاعة.

موعد إعلان نتيجة شهادة الأساس 2022

كما ذكرنا فأن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية على فيس بوك، لم يحدد موعد رسمي حتى اللحظة وكل الأخبار المتداولة عن إعلان النتيجة اليوم الأحد هي عبر مواقع غير رسمية، لذا سنتابع موقع الوزارة الرسمي ونخبركم بأي أخبار رسمية عن النتيجة، فتابعونا عبر موقع ثقفني وسنوافيكم بكل جديد.