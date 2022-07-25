الأمم المتحدة تطالب روسيا وأوكرانيا بالالتزام باتفاق تصدير الحبوب

جدة - نرمين السيد - وأدان جوتيريش - اليوم الإثنين - الهجوم الذى استهدف ميناء أوديسا الأوكرانى عقب توقيع روسيا وأوكرانيا اتفاقا يسمح باستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. وكان جوتيريش قد رحب بالاتفاق الذى وقعته روسيا وأوكرانيا يوم الجمعة الماضية، برعاية الأمم المتحدة، قائلا إن "اتفاق الحبوب الروسى الأوكرانى سيفتح طريقًا للصادرات الغذائية التجارية من كييف عبر البحر الأسود، وأن الاتفاق بين البلدين سيساعد على تجنب كارثة نقص الغذاء للملايين فى جميع أنحاء العالم".

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