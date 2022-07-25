الحرائق تتمدد فى غابات كاليفورنيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تمدد حريق غابات ضخم اندلع فى كاليفورنيا، اليوم الإثنين، وأتى على آلاف الهكتارات من الأراضى منذ اندلاعه يوم الجمعة الماضى، ما أدى إلى تنفيذ عمليات إجلاء، حسبما أفادت تقارير إخبارية.





ووفقًا لشبكة "يورونيوز" الإخبارية، يأتى الحريق المشتعل فى غابات كاليفورنيا بالتزامن مع موجة قيظ يتعرض لها ملايين الأمريكيين، فى حين تتوقع أجهزة الأرصاد الجوية ارتفاعًا إضافيًا فى درجات الحرارة التى بلغت مستويات قياسية. ووفقًا لتقرير أصدرته إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا، فإن أكثر من ألفى عنصر إطفاء يعملون بجانب 17 مروحية، لأجل مكافحة حريق "أوك فاير" الذى اندلع فى كاليفورنيا قرب حديقة "يوسمايت" الوطنية وأكواخها العملاقة.

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