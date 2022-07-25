إخلاء قريتين فى جنوب اليابان بسبب بركان ساكوراجيما (فيديو)

جدة - نرمين السيد - طالبت السلطات المحلية فى جنوب اليابان عشرات السكان بإخلاء منازلهم، خشية تضررهم بعد ثوران بركان ساكوراجيما، أمس الأحد، خصوصا بعدما أصدرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية أعلى مستوى من الإنذار لجبل بركان ساكوراجيما.





وحسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، فقد أظهرت المشاهد التلفزيونية تفجر صخور جمرية وتصاعد دخان داكن من فوهة بركان ساكوراجيما فى منطقة كاجوشيما بعد الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى لليابان.

وأكد يوشيهيكو إيسوزاكى، نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، أنه لم ترد أى تقارير حتى الآن عن أضرار، قائلاً إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أعطى توجيهاته للحكومة "للعمل بتعاون وثيق مع البلدية المحلية لضمان تجنّب الأضرار، بما فى ذلك عبر عمليات الإجلاء".

فيما طالبت سلطات المدينة الساحلية السكان بإخلاء قريتين، ويبلغ عدد سكانهما 51 شخصًا، بالرغم من أن البركان يطلق غالبا الدخان والرماد ويعد معلمًا سياحيًا يستقطب السياح، إذ أطلق البركان سحبًا كبيرة من الرماد امتدت لمسافة تصل إلى 2.5 كلم من الفوهة، فيما بلغ ارتفاع الدخان 300 متر وامتزج مع السحب.

ورفعت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية، الإنذار إلى المستوى الخامس لمنطقة ساكوراجيما، ما يعد أعلى مستوى إنذار، ويستدعى إجراء عمليات إخلاء، موضحة أنه ما بين السبت وعصر الأحد، ثار البركان أربع مرات وبلغ ارتفاع السحابة الدخانية 1200 متر.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم دائرة مراقبة البراكين فى الوكالة، تسويوشى ناكاتسوجى، إن "المناطق السكنية فى بلدتى أريمورا وفوروساتو الواقعة ضمن نطاق ثلاثة كيلومترات من قمة فوهة.. ساكوراجيما يجب أن تكون عند أعلى درجة تأهب".