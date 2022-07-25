مورمو تؤدى اليمين الدستورية رئيسا للهند

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، تعد مورمو (64 عاما) أصغر من يتولى الرئاسة، كما أنها ثانى امرأة تتولى المنصب الأعلى فى البلاد.
وأدت الحاكمة السابقة لولاية جهارخاند، والتى تنحدر من قبيلة السانتال، اليمين أمام رئيس قضاة الهند فى القاعة المركزية للبرلمان.
ومن جانبها، قالت مورمو- فى إشارة إلى أنها أول رئيس ولد بعد الاستقلال - إن من حسن حظها أنها تولت منصبها فى وقت تحتفل فيه البلاد بالذكرى 75 سنة لاستقلالها.
وجاء تنصيب مورمو بعد 3 أيام من إعلان فوزها فى الاقتراع الذى أجرى فى البرلمان لاختيار الرئيس فى 18 يوليو الجارى، وكان رئيس الوزراء وزعيم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، ناريندرا مودى، قد رشحها لتولى المنصب.
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