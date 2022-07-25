نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد رفض الاهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية بتويتر خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد رفض الاهلية. وذلك بعد تقدم احد التابعين للحساب الرسمي بالاستفسار عن أمكانية التسجيل مرة اخري بالضمان الاجتماعي بعد رفض الاهلية.

وتم الرد من خلال خدمة المستفيدين انه يحتاج المتقدم بالتسجيل إلى التأكد مرة أخرى من استيفائه لشروط التسجيل والأهلية. ثم يجب عليه إعادة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد. بالتالي يمكنك متابعة الفقرات التالية لمعرفة خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد رفض الاهلية.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور

وضحت الموارد البشرية للمتقدمين الذين تم رفض الاهلية ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور انه يجب استفتاء جميع شروط اهلية الضمان الاجتماعي ومن ثم إعادة التسجيل مرة اخري عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. أما إدا كانت نتيجة الاهلية غير مؤهل لصرف الدفعة فيتم تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي. كذلك وضحنا كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور.

تقديم اعتراض الضَمان الاجتمَاعي المُطور

كشفت وزارة الموارد البشرية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي خطوات تقديم اعتراض وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب أولاً تسجيل الدخول إلي منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

من القائمة الجانبية يجب الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على تبويب الاستحقاق والأهلية.

الآن تظهر أمامك نتيجة الأهلية تتضمن سبب عدم الأهلية إن وجد.

بعد ذلك يجب الضغط على تبويب تقديم اعتراض.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام واشتراطات الضمان الاجتماعي الحديث هي كما يلي:

يجب أن يكون مقدمو الطلبات مواطنين سعوديين الأصل ومقيمين بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. تم استثناء كلاً من (النساء غير السعوديات المتزوجات من سعوديين/ والأرامل غير السعوديين والمطلقات ولديهن أطفال سعوديين/ أبناء الأرامل وأبناء المطلقين السعوديين من أزواج غير سعوديين/ المعوقون والأيتام والأرامل الحاملين بطاقات التنقل). لا ينبغي أن يكون الدخل المستقل أو المحسوب للأسرة أقل من المعاش التقاعدي المحسوب. أي 1100 ريال لرب الأسرة و 550 ريالًا لكل فرد من أفراد الأسرة. تلبية متطلبات إدارة التعليم للخدمات الصحية والتعليمية للأطفال والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين. ألا يسكن المتقدم للتسجيل في أحد المساكن أو المراكز السكنية التي ترعاها الدولة. يجب ألا يمتلك الراغب في التسجيل أصولاً عالية القيمة. إذا كان المعيل لديه أكثر من عائلة واحدة، تعتبر كل أسرة مستقلة ولها معاش منفصل.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد رفض الاهلية

علاوة على ذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية لبدء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد رفض الاهلية: