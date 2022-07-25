نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل 200,000 للسعودي والمقيم بأقل راتب وبالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة متطلبات العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين عديدة ومتنوعة لذلك يبحثون دائماً عن منتجات تمويلية تناسب تلك المتطلبات وأيضاً يبحث العميل عن أفضل عروض تمويلية مقدمه من شركات التمويل لذلك نتحدث اليوم عن عرض تمويلي بقيمة مالية ربما يصل إلى 200,000 ريال سعودي كحد أقصى يستطيع كل المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين من الحصول على تلك التمويل ودون الحاجة إلى كفيل أو تحويل للراتب الشهري.

بدون كفيل 200,000 للسعودي والمقيم من التيسير للتمويل

يعد التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل من أفضل العروض التمويلية ويمتاز أيضاً بأنه يمكن على التمويل الشخصي عن طريق الشركة بشروط ميسرة حيث يعتبر التمويل من أقل الرواتب الشهرية المطلوبة في المملكة الذي يساوي 3800 ريال سعودي بخلاف العديد من الشركات والبنوك التمويلية في السعودية التي تطلب راتب أو دخل شهري ثابت أكبر من ذلك وإليكم جميع المزايا التمويلية الميسرة للأفراد ومنها:

يمتاز التمويل الشخصي بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بفترة سداد مجدولة تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.

يتميز تمويل شركة التيسير كذلك بأنه بهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل.

قرض شركة التيسير للتمويل متاح للمواطن السعودي وأيضاً المقيم بقيمة مالية ربما تصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

كذلك يتم إيداع قيمة التمويل الشخصي من شركة التيسير فوري خلال 24 ساعة.

تمويل شركة التيسير لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

كما لا يحتاج أيضاً إلى تحويل الراتب الشهري.

يستطيع أيضاً العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

شروط الحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل

حددت شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على أسرع تمويل شخصي بدون كفيل لدى شركة التيسير للتمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون العميل المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام عند التقديم.

كما يشترط أن يكون المتقدم السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 3800 ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون المقيم لديه دخل شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

اشترطت أيضاً شركة التيسير أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل

لا يحتاج التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية إلى الذهاب إلى مقر شركة التيسير لطلب التمويل ولكن اتاحت شركة التيسير للتمويل طلب التمويل اونلاين من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من شركة التيسير وملئ نموذج طلب الحصول على التمويل اونلاين.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة التيسير

عند التقديم لطلب التمويل الشخصي الفوري النقدي من شركة التيسير فعلى المتقدم توفير المستندات التالية