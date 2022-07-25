نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل الآن | رابط وخطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية في المقال التالي
اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، تساؤلات عديدة على منصات التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث جوجل من قبل طلاب الثانوية العامة لمعرفة كافة التفاصيل والشروط والضوابط عن الكليات التي تحتاج اجتياز اختبارات القدرات في مختلف الجامعات المصرية الالتحاق بها، لذلك سوف يعرض لكم موقع ثقفني الكليات التي تتطلب أداء اختبارات القدرات ورابط وخطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات الخاصة بتلك الكليات.
ما هي الكليات التي تحتاج لاجتياز اختبارات القدرات
وهنا سوف يعرض لكم موقع ثقفني كافة الكليات التي يلزم اجتياز اختبارات القدارات لكي يتم قبول الطلاب بها، واليكم الكليات التي تتطلب أداء اختيارات القدرات في مختلف أنحاء الجمهورية فيما يلي:
- كليات التربية الرياضية
- كليات الإعلام
- كلية الفنون الجميلة لقسمي الفنون والعمارة
- كلية التربية الموسيقية بالزمالك (جامعة حلوان)
- كليات التربية الرياضية
- كلية التربية الفنية ( جامعة حلوان، جامعة المنيا)
- كليات الفنون التطبيقية (جامعة حلوان، جامعة بنها، جامعة بني سويف، جامعة، جامعة دمياط)
- كلية التربية النوعية لشعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية
- كلية التربية النوعية لشعبة المسرح التربوي (جامعة المنصورة وفروعها في منية النصر وميت غمرة)
- كلية التربية شعبة التربية الفنية (جامعة الإسماعيلية، جامعة السويس، جامعة قناة السويس)
- كليات التمريض
- المعاهد الفنية للتمريض
- الكليات التي تتبع الجامات التكنولوجية وهما ما يلي:
- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
- جامعة الدلتا التكنولوجية
- جامعة برج العرب التكنولوجية
- جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية
- جامعة بني سويف التكنولوجية
- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية
- جامعة طيبة التكنولوجية
- جامعة مصر الدولية التكنولوجية
- جامعة سمنود التكنولوجية
- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط
- كلية “دمو” التكنولوجية بالفيوم
طريقة التسجيل الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات 2022
هناك عدة خطوات بسيطة يجب الحاصلين على الشهادة الثانوية اتباعها للتسجيل الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب اجتياز تلك الاختبارات واليكم خطوات التسجيل فيما يلي:
- عليك عزيزي الطالب في بداية الأمر الذهاب إلى موقع التنسيق الإلكتروني والذي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- ثم بعد ذلك عليك التسجيل من خلال إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس الخاصة بالطالب الذي رغب بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات.
- سوف تظهر أمامك نافذة جديدة تحتي على بعض المعلومات الشخصية للطالب، فعليك عزيزي الطالب التأكد من صحة تلك البيانات المسجلة على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم الضغط على زر “التالي”.
- ستظهر أمامك على الشاشة قائمة لجميع الكليات التي تتطلب داءا اختبارات القدرات وأماكن ومواعيد أداء تلك الاختبارات، فعليك عزيزي الطالب الكلية التي ترغب في أداء لاختبارات الخاصة بها وكذلك تحديد المواعيد المناسبة لك من تلك الاختيارات الظاهرة على الشاشة مع العلم أن تلك الاختبارات تكون مقسمة على ثلاث أيام متتالية.
- يلزم بعد انتهاء الطالب من التسجيل طباعة الإيصال الذي يتضمن بيانات الطالب ونوع الاختبارات التي سيؤديها ومواعيد وأماكن أداء الاختبارات.
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