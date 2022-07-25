سجل الآن | رابط وخطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، تساؤلات عديدة على منصات التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث جوجل من قبل طلاب الثانوية العامة لمعرفة كافة التفاصيل والشروط والضوابط عن الكليات التي تحتاج اجتياز اختبارات القدرات في مختلف الجامعات المصرية الالتحاق بها، لذلك سوف يعرض لكم موقع ثقفني الكليات التي تتطلب أداء اختبارات القدرات ورابط وخطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات الخاصة بتلك الكليات.

ما هي الكليات التي تحتاج لاجتياز اختبارات القدرات

وهنا سوف يعرض لكم موقع ثقفني كافة الكليات التي يلزم اجتياز اختبارات القدارات لكي يتم قبول الطلاب بها، واليكم الكليات التي تتطلب أداء اختيارات القدرات في مختلف أنحاء الجمهورية فيما يلي:

كليات التربية الرياضية

كليات الإعلام

كلية الفنون الجميلة لقسمي الفنون والعمارة

كلية التربية الموسيقية بالزمالك (جامعة حلوان)

كليات التربية الرياضية

كلية التربية الفنية ( جامعة حلوان، جامعة المنيا)

كليات الفنون التطبيقية (جامعة حلوان، جامعة بنها، جامعة بني سويف، جامعة، جامعة دمياط)

كلية التربية النوعية لشعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية

كلية التربية النوعية لشعبة المسرح التربوي (جامعة المنصورة وفروعها في منية النصر وميت غمرة)

كلية التربية شعبة التربية الفنية (جامعة الإسماعيلية، جامعة السويس، جامعة قناة السويس)

كليات التمريض

المعاهد الفنية للتمريض

الكليات التي تتبع الجامات التكنولوجية وهما ما يلي: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية جامعة الدلتا التكنولوجية جامعة برج العرب التكنولوجية جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية جامعة بني سويف التكنولوجية جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية جامعة طيبة التكنولوجية جامعة مصر الدولية التكنولوجية جامعة سمنود التكنولوجية الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط كلية “دمو” التكنولوجية بالفيوم



طريقة التسجيل الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات 2022

هناك عدة خطوات بسيطة يجب الحاصلين على الشهادة الثانوية اتباعها للتسجيل الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب اجتياز تلك الاختبارات واليكم خطوات التسجيل فيما يلي: