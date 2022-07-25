كلية التقنية تفتح باب التسجيل بالسعودية في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

أعلنت كلية التقنية في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم المسائي والصباحي، وذلك لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية أو ما يعادلها، مشيراً إلى أن باب التسجيل سيتم غلقة يوم التاسع والعشرون من شهر يوليو الجاري، وسوف نوضح لكم التخصصات المتاحة ورابط التسجيل والخطوات، بالإضافة لشروط المطلوب توافرها فى الطلبة المسجلين.

التخصصات المتاحة في كلية التقنية لبرنامج الدبلوم 1444

أوضح “على بن عبدالله آل عتيق” مدير الاتصال المؤسسي بالكلية، أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم تتمثل في:

قسم الحاسب الآلي: وتتمثل التخصصات المتاحة فيه

تقنية المعلومات. الدعم الفني للحاسب. تقنية البرمجة وتطوير الويب.

قسم التقنية الإدارية: التخصصات المتاحة فيه

التقنيات المحاسبية. تقنيات الأعمال المكتبية. تقنية التسويق والابتكار.

قسم التقنية الكهربائية: وتتمثل التخصصات المتاحه فيه:

تقنية القوى الكهربائية. التقنية الميكانيكية. تقنية التصنيع.

قسم تقنية المحركات والمركبات: وتتمثل التخصصات المتاحه فيه

تخصص تقنية المحركات والمركبات.

شروط التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

يشترط ان يكون التقديم لمن يحمل الجنسية السعودية فقط. الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها. ألا يكون من خريجي نفس البرنامج التدريبي. عدم التقديم في برنامج متزامن في نفس الوقت. في الدبلوم الصباحي يمنع التقديم للموظفين، ولكن في إمكانهم التسجيل في الدبلوم المسائي.

رابط التسجيل في كلية التقدينة لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

أولاً الدخول على بوابة قبولي.

تسجيل الدخول، أو إنشاء حساب جديد.

إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

إتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التسجيل بالدبلومة.

إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني، تاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

الضغط على البرنامج التدريبي المراد التسجيل فيه، صباحي أو مسائي.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة إرسال.

وبذلك نكون قد أنتهينا من توضيح كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في كلية التقنية لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي، فقد أوضحنا لكم شروط إتمام عملية التسجيل، ورابط التسجيل في البرنامج، وخطوات التسجيل، بالإضافة لتخصصات المطلوبة في كلية التقنية، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي إنتظار تعليقاتكم واستفساراتكم.