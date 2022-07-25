نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض 2 مليون ريال سداد المديونية بدون كفيل وإعادة التمويل بعد سداد 20% في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض سداد المديونية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعاني أشخاص كثيرة من تراكم الديون بسبب عدم دفع أقساط شهرية أو بسبب زيادة المصاريف وارتفاع الأسعار، لذلك تتراكم عليهم الديون ويصعب تسديدها عند أخذ تمويل من بنك سعودي ولم يلتزم بسداد القسط الشهري، ولذلك وجد عدد كبير من البنوك التي توفر تمويل سداد المديونية للأفراد بمزايا وتأجيل للأقساط الشهرية الأولى حتى يتم ترتيب فوضى تراكم الديون، ويمكنك أن تحصل على تمويل سداد المديونية بإجراءات ميسرة لمبلغ يصل حتى 2 مليون ريال.

2 مليون ريال سداد المديونية

يمكنك أن تحصل على تمويل 2 مليون ريال، تمويل للموظفات وربات المنزل بدون فوائد، لسداد المديونية بإيداع فوري وبفترة سداد حتى 60 شهرا، كما أنه متاح لك تأجيل قسط من كل عام وفق رغبتك، ومتاح السداد مبكرا إذا أردت ذلك ولكن بناء على موافقة البنك المركزي وسط التعليمات والإجراءات المطلوبة، قرض للمتقاعدين 300 ألف ريال، وسوف يتم تأجيل الأقساط الأولى حتى تتمكن من تنظيم أمورك، والتمويل بدون كفيل فلا يشترط وجود ضامن لك، مع إمكانية حصولك على تمويل إضافي في حالة إذا كان مطلوب، وهناك بعض الشروط والمتطلبات حتى تحصل على تمويل سداد المديونية بكل سهولة ويسر.

شروط قرض سداد المديونية

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

تحويل الراتب لبنك البلاد.

يكون له حساب جاري في بنك البلاد.

موظف بالقطاع الحكومي أو الخاص.

الدخل الشهري لا يقل عن 5000 ريال.

المستندات والأوراق المطلوبة

تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

تعبئة نموذج طلب شراء بالتقسيط .

. خطاب تعريف بالراتب.

خطاب تحول الراتب لبنك البلاد.

شهادة من البنك تفيد بتحويل المديونية لبنك البلاد والموافقة عليها.

الرسوم الإدارية 1% من قيمة المبلغ التمويلي أو 5000 ريال إيهما أقل.

كيفية احتساب تمويل المديونية

يمكنك احتساب تمويل سداد المديونية كمثال موضح من خلال بنك البلاد، فإذا كان مبلغ التمويل 100 ألف ريال فأن معدل النسبة السنوية هو 2.43%، 20 ألف ريال بدون كفيل وبإيداع فوري، والرسوم الإدارية كما ذكرنا مسبقا تصل 1% من قيمة التمويل أو 5000 ريال، بفترة سداد 60 شهر، بإجمالي ربح التمويل 3,500 ريال، فأن تكلفة عقد البيع سوف تكون 103,500 ألف ريال بقسط شهري 1,725 ريال، ويمكنك الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة التمويل القائم.

تمويل 2 مليون ريال براتب 2000

للأفراد داخل المملكة العربية السعودية يمكنكم الحصول على تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال وحتى مليوني ريال، إذا كان الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال، فالتمويل متاح للشباب ومتاح للمقيمين داخل المملكة، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل على التمويل بموافقة فورية وإجراءات سريعة.