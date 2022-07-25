نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية الخرطوم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالسودان في المقال التالي
استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية الخرطوم، قام مدير مرحلة الأساس بولاية الخرطوم وهو محمد حامدنو البشير، حيث أكد على قرب موعد نتائج شهادة الأساس دورة عام 2022 لكل الطلاب والطالبات بالخرطوم، حيث أنه أكد البشير أن النتائج سوف تكون جاهزة لكل الطلاب والطالبات في خلال ساعات قادمة، ونعرف بأن جميع الطلاب وأولياء الأمور يعيشون حالة الخوف والقلق بسبب نتائج أبنائهم ونتائجهم، وخلال ساعات يطمئن الجميع على النتائج بالنجاح بإذن الله.
استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية الخرطوم
- أعلنت مصادر من وزارة التربية والتعليم بالخرطوم بأنه سوف يتم الإنتهاء من رصد الدرجات ومراجعة في الكنترول .
- لاختبار طلاب الصف الثامن امتحانات شهادة الأساس، حيث قام الطلاب تأدية امتحاناتها خلال شهر مايو الماضي.
- وفي الوقت الحالي يكون في استعدادات وتجهيزات لإعلان نتيجة شهادة الأساس التي تعلن في ولاية الخرطوم.
- ويكون الإعلان النتيجة رسميا من خلال موقع الوزارة على الإنترنت.
معرفة نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022
- أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يكون على انتظار النتيجة الخاصة شهادة الأساس في محافظة الخرطوم 2022.
- التي قام الطلاب بتأدية الامتحانات، وذلك في شهر مايو الذي مضى في كل المدارس على مستوى ولاية الخرطوم.
- حيث نجد أن الطلاب الذين قاموا بتأدية الامتحانات في ولاية الخرطوم نحو 237,000 طالب وطالبة وفي 1221 .
- مركز بولاية الخرطوم حيث هناك 16 مركزا بالطلاب خارج السودان.
رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس
الخطوات التي يتم بها الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم 2022.
وذلك من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- في البداية لمعرفة النتائج نقوم بزيارة المنصة الإلكترونية الخاص بالموقع الإلكتروني المقدم من وزارة التربية والتعليم السودانية.
- نقوم بزياره هذا موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.
- يتم اختيار من أيقونة النتائج على الصفحة الرئيسية.
- ومن ثم يتم تسجيل الدخول على بيانات الطالب المطلوبة، وتتمثل في الاسم ورقم المقعد.
- لعرض تفاصيل النتيجة يتم البحث والضغط فوق زر البحث ثم تعرض النتيجة بعد الإعلان من ظهورها.
- وحتى الآن لم يتم الإعلان بظهور النتيجة بشكل رسمي؛ لأنها تكون في الاستعدادات إلكترونات.
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