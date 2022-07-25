استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية الخرطوم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالسودان

استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية الخرطوم، قام مدير مرحلة الأساس بولاية الخرطوم وهو محمد حامدنو البشير، حيث أكد على قرب موعد نتائج شهادة الأساس دورة عام 2022 لكل الطلاب والطالبات بالخرطوم، حيث أنه أكد البشير أن النتائج سوف تكون جاهزة لكل الطلاب والطالبات في خلال ساعات قادمة، ونعرف بأن جميع الطلاب وأولياء الأمور يعيشون حالة الخوف والقلق بسبب نتائج أبنائهم ونتائجهم، وخلال ساعات يطمئن الجميع على النتائج بالنجاح بإذن الله.

استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية الخرطوم

أعلنت مصادر من وزارة التربية والتعليم بالخرطوم بأنه سوف يتم الإنتهاء من رصد الدرجات ومراجعة في الكنترول .

لاختبار طلاب الصف الثامن امتحانات شهادة الأساس، حيث قام الطلاب تأدية امتحاناتها خلال شهر مايو الماضي.

وفي الوقت الحالي يكون في استعدادات وتجهيزات لإعلان نتيجة شهادة الأساس التي تعلن في ولاية الخرطوم.

ويكون الإعلان النتيجة رسميا من خلال موقع الوزارة على الإنترنت.

معرفة نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يكون على انتظار النتيجة الخاصة شهادة الأساس في محافظة الخرطوم 2022.

التي قام الطلاب بتأدية الامتحانات، وذلك في شهر مايو الذي مضى في كل المدارس على مستوى ولاية الخرطوم.

حيث نجد أن الطلاب الذين قاموا بتأدية الامتحانات في ولاية الخرطوم نحو 237,000 طالب وطالبة وفي 1221 .

مركز بولاية الخرطوم حيث هناك 16 مركزا بالطلاب خارج السودان.

رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس

الخطوات التي يتم بها الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم 2022.

وذلك من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية:-