نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة 2020 بضمان 3سنوات وقسط 936 ريال بدون مقدم وتأمين شامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة مستعملة بالتقسيط المريح، إذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة تناسب الشباب وتناسب أفراد العائلة، كما يتواجد بها العديد من الكماليات، فيمكنك اختيار السيارة الأفضل لك من ضمن عدد كبير من السيارات المستعملة لأحدث موديل في الماركات والأنواع المعروضة، كما أنه متوفر لك أن تحصل على السيارة المستعملة بدفع قسط شهري بسيط مناسب لك ومن خلال التمويل للسيارات المستعملة، فمتاح أن تحصل على سيارة مستعملة بضمان 3 سنوات وبدون مقدم ولا تحتاج إلى كفيل، فبإجراءات سريعة وبسيطة امتلك سيارتك في الحال.

سيارة مستعملة بالتقسيط

متوفر سيارات مستعملة بالتقسيط المريح، سيارات للتنازل بدون مقابل أحدث موديل، كما أنه يوجد ضمان للمسافات المقطوعة للسيارة تصل حتى 60 ألف كيلو متر أو 3 سنوات ضمان للسيارة، قرض سداد المديونية، وتأمين شامل وبدون دفعة أولى، سيارات مستعملة ب 12 ألف ريال، اختار سيارتك من بين الماركات المعروضة، وهناك أنواع متعددة للسيارات والموديلات فيوجد موديل من 2019 وحتى موديل 2022 مستعملة وبحالة جيدة وبه جميع الكماليات التي تبحث عنها، وكل سيارة لها مواصفات عديدة.

سيارة موديل 2020 بقسط 936 ريال

يوجد سيارة مستعملة موديل 2020 بقسط شهري 936 ريال شهريا، سيارات موديل 2022 بدون كفيل للمواطن والمقيم، ومن أهم صفات السيارة المعروضة أنها كيا بيجاس مستعمل لونها رمادي، سيدان وعدد المسافة المقطوعة داخل المملكة من 90 ألف كيلو متر وحتى 99 ألف كيلو، سيارات جديدة بقسط أقل من 1000 ريال، والناقل أوتوماتيك ومتواجدة في الدمام، والحصول عليها بالتقسيط على فترة سداد تصل حتى 60 شهر، بإجمالي سعر للسيارة 64,325 ريال سعودي، والدفعة الأخيرة 8,165 ريال، ونسبة التملك 20%.

كيفية الحصول على السيارة المستعملة

متوفر لك أن تحصل على السيارة المستعملة من شركة عبد اللطيف جميل إذا كنت تريد التمويل ودفع قسط شهري كل شهر، فتقم بطلبك بعد تعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة المستعملة كيا بيجاس من الشركة، والاتصال برقم خدمة العملاء 8002442211 أو التوجه إلى أحد الفروع داخل المملكة والحصول على التمويل للسيارة المعلن عنها من أحد المعارض والوكلاء التابعين لها، وسوف تشعر بالأمان عند حصولك على السيارة بضمان حتى ثلاث سنوات، كما أن شركة عبد اللطيف جميل توفر أقوى عروض السيارات الجديدة لكيا وتويوتا، وهيونداي وجيلي والكثير من أنواع السيارات الأخرى بسعر منخفض لمحدود الدخل وعروض متوفرة لك.