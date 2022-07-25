القوات اليمنية تسقط مسيرة حوثية فى الحديدة

جدة - نرمين السيد - وذكر الإعلام العسكرى -فى بيان أوردته قناة "اليمن" الإخبارية- أن الدفاعات الجوية رصدت طائرة مسيرة لمليشيا الحوثى فور اختراقها أجواء مديرية حيس، وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها، فيما تم نقل جسم الطائرة إلى الجهات المختصة.
جدير بالذكر أن المليشيات الحوثية كثفت فى الآونة الأخيرة من استخدام طائراتها المسيرة ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة.
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