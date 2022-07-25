موسكو: المخابرات البريطانية دعمت أوكرانيا فى محاولة اختطاف الطائرة

جدة - نرمين السيد - وكان جهاز الأمن الفيدرالى الروسى قد أحبط اليوم الإثنين، عملية استخبارات عسكرية أوكرانية تحت إشراف حلف شمال الأطلسى "الناتو" لاختطاف طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية.

وذكر مركز العلاقات العامة للجهاز، "أن الجهاز كشف عملية لإدارة المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية تحت إشراف الخدمات الخاصة لحلف الناتو لاختطاف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، إلا أنه تمكن من إحباط هذه العملية".

وأوضح الجهاز أن "ضباط المخابرات العسكرية الأوكرانية، الذين يعملون نيابة عن القيادة السياسية لبلدهم، حاولوا تجنيد بعض الجنود الروس وتحريضهم على الهبوط بالطائرات الروسية فى المطارات التى تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، ووعدوهم بالحصول على المال وأيضا الحصول على الجنسية فى إحدى دول الاتحاد الأوروبى"، مؤكدا أنه تم تحديد ضباط المخابرات الأوكرانية المشاركين فى العملية والمتواطئين معهم.