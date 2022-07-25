ألمانيا تعلن بدء خطة تخزين الغاز

جدة - نرمين السيد - وكان المستشار الألمانى أولاف شولتس، وصف روسيا فى وقت سابق، بأنها مورد غاز غير آمن، قائلاً إن موسكو "لن تكون أكثر أمانًا فى المستقبل".
وفى تصريحاته الجمعة، فى برلين، أوضح شولتس أن بلاده لم تعد قادرة على الاعتماد على روسيا فى هذا الصدد، مضيفًا أنه "لهذا السبب، نفضل عدم المخاطرة".
وأشار المستشار الألمانى إلى الإجراءات التى اتخذت فيما يتعلق بترشيد استهلاك الغاز، مؤكدًا أن الدولة الألمانية ستفعل ما بوسعها لتجاوز هذا الوضع.
وكان وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك، أعلن عن مزيد من الإجراءات لتوفير الطاقة، حيث استأنفت روسيا توريد الغاز إلى ألمانيا بنسبة 40% فقط من السعة الممكنة بعد الانتهاء من صيانة خط أنابيب الغاز "نورد ستريم1".
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