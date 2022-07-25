وزيرة الخزانة الأمريكية تعترف: التضخم مرتفع جدا ونواجه خطر الركود

جدة - نرمين السيد - قالت يلين، إن "التضخم مرتفع جدا إلا أن الزيادات الأحدث لأسعار الفائدة تساعد فى كبح جماح الأسعار وجعلها تحت السيطرة".

وتابعت وزيرة الخزانة الأمريكية فى تصريحات لشبكة "إن بى سى" الأمريكية، بأن النمو الاقتصادى الأمريكى يتباطأ واعترفت بوجود خطر حدوث ركود، لكنها أضافت أن الركود ليس حتميا.

وأوضحت "أنا لا أقول إننا سنتجنب بالتأكيد الركود، لكننى أعتقد بوجود مسار يحافظ على قوة سوق العمل ويؤدى إلى انخفاض التضخم".

يشار إلى أن نسبة التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد ارتفاعا قياسيا جديدا، وسط توقعات بأن تشهد مزيد من الركود الاقتصادى خلال الأشهر المقبلة.

وقال بنك "جيه بى مورجان"، إنه من المتوقع حدوث ركود اقتصادى فى الولايات المتحدة بنسبة 75 % خلال الـ 18 شهرا المقبلة، مشيرا إلى أن تلك التوقعات تأتى فى ظل سلسة من قرارات رفع الفائدة فى الولايات المتحدة من أجل كبح التضخم المتفاقم والذى وصل لأعلى معدلاته فى أكثر من 4 عقود.

من جانبه، قال بوب ميشيل، الخبير المخضرم فى سوق السندات، وكبير مسؤولى الاستثمار فى "جيه بى مورجان" لإدارة الأصول، إن الفيدرالى الأمريكى سيواصل رفع الفائدة إلى مستوى يدور حول 3.5 % فى نهاية العام.

وقبل أسبوعين، خفض صندوق النقد الدولى، توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى إلى 2.3 % هذا العام مجددا، نزولا من 2.9 % أى أقل 0.6 %عن التقديرات السابق، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى لعام 2023 إلى 1.0 % من 1.75 % فى التقدير السابق.

وأوضح أن ضغوط الأسعار والأجور واسعة النطاق انتشرت سريعًا عبر الاقتصاد، وأن مقاييس توقعات التضخم على المدى الطويل بدأت فى الانحراف إلى الأعلى، وزادت المقاييس لتوقعات التضخم على المدى القصير بشكل كبير.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فأن التضخم المستمر للضروريات الأساسية مثل الغاز والطعام، ترك المزيد من الأمريكيين بلا مأوى وملايين آخرين يخشون من أنهم سيفقدون منازلهم قريبًا، كما أبلغت الملاجئ فى جميع أنحاء البلاد عن زيادة مفاجئة فى أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن المساعدة، بينما يكافحون لتغطية أساسيات الحياة، وفى حين وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا تسعى العديد من الأسر الأمريكية الفقيرة للتكيف مع الحياة دون دفعة كافية من التحفيز أو الحماية الحكومية لمنع طردهم من مساكنهم.