وقال عمدة سوتشى إن "الوضع خطير للغاية، المنطقة الوسطى عانت أكثر من غيرها".. مضيفا أنه لم يحدث فى تاريخ سوتشى الحديث حادث بهذا الحجم.
وأضاف أن السلطات تمكنت من إنقاذ عشرات الأشخاص بينهم 10 أطفال من السيول الجارفة التى ملأت كل الشوارع وهدمت كل شيء فى طريقها، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تشكيل قائمة بالأضرار وكذلك رصد الانهيارات الأرضية الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان حالة الطوارئ فى سوتشى الروسية بسبب سوء الأحوال الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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