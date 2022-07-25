إعلان حالة الطوارئ فى سوتشى الروسية بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلن عمدة مدينة سوتشى الروسية "أليكسى كوبايجورودسكى"، حالة الطوارئ فى جميع أنحاء المدينة بسبب سوء الأحوال الجوية، والأمطار والسيول الجارفة، واصفا الوضع بالخطير للغاية.





وقال عمدة سوتشى إن "الوضع خطير للغاية، المنطقة الوسطى عانت أكثر من غيرها".. مضيفا أنه لم يحدث فى تاريخ سوتشى الحديث حادث بهذا الحجم.

وأضاف أن السلطات تمكنت من إنقاذ عشرات الأشخاص بينهم 10 أطفال من السيول الجارفة التى ملأت كل الشوارع وهدمت كل شيء فى طريقها، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تشكيل قائمة بالأضرار وكذلك رصد الانهيارات الأرضية الجديدة.