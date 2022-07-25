الرئيس التونسى: نحن أمام خيار تاريخى.. والشعب هو الكلمة الفيصل

جدة - نرمين السيد - وقال سعيد فى كلمة له أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن "رئيس الجمهورية يستمد مشروعيته من الشعب، فالشعب هو الكلمة الفيصل وكل مواطن منا يمتلك جزءا من السيادة".

وتابع الرئيس التونسى بالقول، "نحن أمام خيار تاريخى، ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته وثرواته".

يشار إلى أن مراكز الاقتراع، كانت قد فتحت أبوابها فى تونس، صباح اليوم الإثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور الجديد.

وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أكملت الآلاف من مراكز الاقتراع فى تونس استعداداتها لاستقبال الناخبين، حيث وزعت اللجان الانتخابية، صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت.

وتجرى هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مراكز التصويت والفرز فى كل أنحاء البلاد.