إطلاق نار بمنتزه فى لوس أنجلوس وإصابة 7 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وأضافت الإدارة فى بيان إن المسعفين نقلوا 4 رجال وثلاث نساء إلى مستشفيات المنطقة بعد إطلاق النار على أو قرب معرض للسيارات فى منتزه "بيك بارك" فى سان بيدرو، بجنوب غرب لوس أنجلوس.
وأطلقت شرطة لوس أنجلوس تحذيرا عاما للسكان، لأن الشخص الذى نفذ الهجوم لا يزال طليقا فى المدينة.
وأضاف البيان أن ما لا يقل عن ثلاثة من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية من بينهم رجل وامرأة فى حالة حرجة، وقالت بعض المصادر غير المؤكدة، أن إطلاق النار متعلق بعصابات.
وقال البيان "لا يوجد مصابون آخرون فى الموقع" مضيفا أنه لم يتم بعد التأكد من ملابسات إطلاق النار.
وأغلقت السلطات المنتزه بالكامل، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج، مع احتمالية أن يكون منفذ الجريمة داخل الحديقة.
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