الرئيس التونسى: على الشعب ألا يستجيب لمن يدفعون الأموال

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن مراكز الاقتراع، كانت قد فتحت أبوابها فى تونس، صباح اليوم الإثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور الجديد.
وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أكملت الآلاف من مراكز الاقتراع فى تونس استعداداتها لاستقبال الناخبين، حيث وزعت اللجان الانتخابية، صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت.
وتجرى هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مراكز التصويت والفرز فى كل أنحاء البلاد.
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