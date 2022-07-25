غدا.. ولى العهد السعودى يزور اليونان ويبحث تسريع التعاون العسكرى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "كاثمرينى" اليونانية، كشفت وزارة الخارجية فى أثينا، عن جدول أعمال الزيارة، حيث يعقد ولى العهد السعودى ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، محادثات موسعة فى مقر رئاسة مجلس الوزراء بقصر مكسيم، مساء الثلاثاء، ويعقبها توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.

ومن المقرر أن تتركز محادثات الجانبين السعودى واليونانى على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها العالمية، خصوصًا على صعيد الطاقة والغذاء والجهود المبذولة لتمديد الهدنة الإنسانية فى اليمن للتوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث الممثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، وتكثيف التعاون فى مكافحة الجريمة والإرهاب الدولى بجميع أشكاله.

وقال مصدر دبلوماسى فى السفارة اليونانية لدى المملكة العربية السعودية، إن الاتفاقيات "تشمل مجالات عديدة من أبرزها الطاقة والتعاون العسكرى والنقل البحرى التى وافق مجلس الوزراء السعودى عليها مطلع الشهر الجارى، إضافة إلى مد كابل اتصالات بحرى يربط أوروبا بآسيا، إذ تقوم شركة "مينا هاب" بتطوير "ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط" المملوك لكل من شركة الاتصالات السعودية وشركة "تى.تى.إس.إيه" اليونانية للإتصالات وتطبيقات الأقمار الصناعية.

كما ألمح المصدر الدبلوماسى إلى رغبة الجانبين فى توسيع حجم التعاون العسكرى بين الرياض وأثينا، خاصة بعد قرار اليونان فى سبتمبر 2021 إرسال منظومة صواريخ "باتريوت" إلى السعودية على سبيل الإعارة، وقوات يونانية محدودة تابعة للجناح القتالى 114، يبلغ عددها 120 جنديًا بموجب اتفاق جرى توقيعه بين البلدين فى أبريل الماضى 2021، للعمل على هذه المعدات تزامنا مع سحب الولايات المتحدة أنظمة صواريخ ومعدات وجنود من المملكة ومناطق بالشرق الأوسط.