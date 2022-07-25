عاجل- فتح مراكز الاقتراع للاستفتاء على الدستور التونسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أكملت الآلاف من مراكز الاقتراع فى تونس استعداداتها لاستقبال الناخبين، حيث وزعت اللجان الانتخابية، صناديق الاقتراع والمواد اللازمة على مراكز التصويت.

وتجرى هذه العملية، وسط مراقبة أمنية مشددة، حيث سيتولى الآلاف من رجال الأمن والجيش تأمين مراكز التصويت والفرز فى كل أنحاء البلاد.