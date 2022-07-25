رقم جمعية محمد بن راشد الإنسانية لحجز موعد والاستعلام عن طلبات ومواعيد التقديم، حيث تتيح الجمعية الإنسانية لنائب حاكم الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، بوابة تقديم وتسجيل طلب المساعدات الإنسانية التي تقوم المؤسسة بتقديمها والتي تنقسم إلى عدد من الخدمات، وتتميز الجمعية بتقديمها للعديد من المساعدات لكل من الجنسية الإماراتية وغير الإماراتية، كما تقوم بتقديم المساعدة خارج الوطن من خلال العديد من المشروعات الإنسانية والسكنية وبرنامج سقيا الماء.

UpDateS رقم جمعية محمد بن راشد 2022 تقديم طلب مساعدة إنسانية [crm.mbrch.gov.ae]

مبادرات إنسانية متواصلة، ودعم بالملايين.. كيف قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" "مسيرة خير الإمارات"؟ pic.twitter.com/y97yHbtC00 — قناة بينونة (@Baynounahtv) مبادرات إنسانية متواصلة، ودعم بالملايين.. كيف قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" "مسيرة خير الإمارات"؟ pic.twitter.com/y97yHbtC00 — قناة بينونة (@Baynounahtv) July 15, 2022

أطلق الشيخ زايد النواة الأولى للعمل الإنساني في دولة الإمارات، حيث أطلق الجمعية بمبلغ دعم مبدئي مليون دولار واستهدف تقديم العمل الإنساني، وتطور عل الجمعية ليخرج خارج الدولة إلى جميع دول العالم وخاصة البلاد الفقيرة والتي تفتقد إلى الخدمات الأساسية، وتقوم المؤسسة ببناء المساكن والمنشآت الخيرية وتقديم الغذاء وحفر الآبار وتقديم المساعدات الصحية والكشف المبكر واللقاحات للأمراض المزمنة.

شروط تقديم المساعدة من الجمعية الإنسانية

يتم التقديم في الأيام من الاثنين إلى الجمعة.

يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لطلب المساعدة أو بالاتصال على الأرقام المتاحة للاستعلام.

يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الحاجات ولا يجب التلاعب بالبيانات.

يقوم المتقدم بتسجيل البيانات كاملة وصحيحة على أن تكون مشمولة بالوثائق.

يتم تحديد موعد للمقابلة للموافقة النهائية على الطلب.

يقوم الموقع بالاستجابة للطلب بالقبول أو الرفض في خلال 40 يوم كحد أقصى.

ما هي المساعدات المقدمة من جمعية بن راشد

تقوم بتقديم مساعدة مالية وتكون للمديونين وأصحاب الحالات العاجلة، كما تقوم وزارة تنمية المجتمع بالدولة أيضا بتقديم الرواتب الشهرية لغير القادرين أو أصحاب الدخل المحدود، وقامت في عيد الأضحى بتقديم مكرمة من حاكم الإمارات مقدمة عبر وزارة تنمية المجتمع.

يتم تقديم برنامج سقيا الماء والذي يهتم بحفر الآبار وتوصيل المياه الصالحة للشرب لمنازل الفقراء.

يقوم بتقديم السلال الغذائية والبرامج الغذائية في البلاد التي تعاني من المجاعات.

يتم تقديم المساعدة الصحية عبر جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.

يقوم بتقديم البرامج السكنية لغير القادرين ويتم شمول البرنامج بقروض ميسرة أو قروض غير مستردة لتأثيث تلك المنازل.

خطوات تقديم طلب مساعدة رسمية ورقم جمعية محمد بن راشد