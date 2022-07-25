نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” الآن ” رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس 2022 نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم result.esudan.gov.sd.. عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الطلاب عن رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس 2022، تزامنًا مع إستعداد وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 في السودان، خلال الساعات القادمة لإعلان نتيجة شهادة الأساس فى ولاية الخرطوم التي طال انتظارها من الطلاب في الصف الثامن في المرحلة التأسيسية خلال العام الدراسي الحالي بعد انتهائهم من أداء امتحانات شهادة الأساس خلال الفترة من 22-30 مايو الماضي في جميع المراكز المخصصة من وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم لأداء الطلاب الإمتحانات التي سارت دون أي شكاوى خلال فترة انعقادها.

نتيجة شهادة الأساس 2022

وتعد نتيجة شهادة الأساس 2022 من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الطلاب في الصف الثامن بالسودان بشكل يومي لمعرفة رابط نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 والتي ستظهر ظهر اليوم الأحد الموافق 24 يوليو عبر موقع وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم والذي تم إنشائه من أجل استخراج نتيجة الاساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس 2022.

إستخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم، إنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 فور الانتهاء الرسمي من المؤتمر الصحفي مباشر، اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا وإعلان نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 وإليكم خطوات الدخول علي رابط نتيجة شهادة الأساس لمعرفة النتيجة وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم.

ثانيًا: ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

ثالثًا: ثم كتابة رمز التحقق الذي يظهر أسفل الشاشة.

رابعًا: وعليك الضغط على كلمة إرسال.

خامسًا: الانتظار ثواني حتى تظهر درجاتك في المواد الدراسية.

نتيجة شهادة الأساس 2022 جميع الولايات السودانية

خلال الجدول التالي نقدم لكم نتيجة شهادة الأساس في جميع الولايات السودانية 2022 ومواعيد إعلان نتيجة الصف الثامن في السودان لعام 2022.

الولاية الحالة نتيجة شهادة الاساس في ولاية الخرطوم بعد قليل نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة في إنتظار إعلانها نتجية شهادة الاساس في ولاية نهر النيل ظهرت رسميًا نتيجة شهادة الأساس ولاية النيل الأزرق ظهرت نتيجة شهادة الأساس ولاية النيل الأبيض في إنتظار إعلانها نتيجة شهادة الأساس ولاية البحر الأحمر ظهرت نتيجة شهادة الأساس ولاية الشمالية ظهرت نتيجة شهادة الأساس ولاية شمال كردفان في إنتظار إعلانها نتيجة شهادة الأساس ولاية غرب كردفان في إنتظار إعلانها نتيجة شهادة الأساس ولاية جنوب كردفان في إنتظار إعلانها نتيجة شهادة الأساس ولاية شمال دارفوار في إنتظار إعلانها نتيجة شهادة الأساس ولاية جنوب دارفور في إنتظار إعلانها نتيجة شهادة الأساس ولاية وسط دارفور ظهرت نتيجة شهادة الأساس ولاية غرب دارفور في إنتظار إعلانها نتيجة شهادة الأساس ولاية شرق دارفور ظهرت نتيجة شهادة الأساس ولاية القضارف ظهرت نتيجة شهادة الأساس ولاية سنار في إنتظار إعلانها نتيجة شهادة الأساس ولاية كسلا في إنتظار إعلانها

زمن المؤتمر الصحفي شهادة الاساس ولاية الخرطوم

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم، زمن المؤتمر الصحفي شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022، والذي سيتم عقده بمقر الوزارة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا وبحضور قيادات الوزارة من أجل إعلان تفاصيل الشهادة التأسيسية في ولاية الخرطوم السودانية وأيضا أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الولاية.

ظهرت نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، اليوم الأحد نتيجة شهادة الأساس لطلاب الصف الثامن في ولاية الخرطوم لعام 2022، حيث تم إعلان تفاصيل نتيجة إمتحانات شهادة الأساس خلال المؤتمر الصحفي الذي بدأت فعالياته في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا في قاعة وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، وذلك بعد أن صادق والي الخرطوم المكلف؛ أحمد عثمان حمزة على النتيجة النهائية.