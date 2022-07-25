رابط نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم بالسودان 2022، نتيجة شهادة الأساس السودان 2022 من أهم يشغل العديد من الطلاب في السودان لرغبتهم في معرفة النتائج بعد قاموا بإنهاء الامتحانات خلال الفترة الماضية فأصبح شغلهم الشاغل هو الاطمئنان على النتائج، بعد أن أعلنت وزارة التعليم في السودان أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج خلال الفترة القليلة القادمة لجميع الطلاب على مستوى السودان حتى يستطيع الاطمئنان عليها، كما أنها أشارت إلى إن النتائج سوف يتم الإعلان عنها الإلكترونية من خلال الأنترنت تسهيلا على الطلاب في الحصول على النتائج وسوف نعرض لكم كيفيه استخراج النتائج خلال الفقرات التالية.

نتيجة شهادة الأساس السودان 2022

مدير مرحلة الأساس الابتدائي في السودان محمد حمدون أكد الإعلان عن نتائج شهادة الأساس للدور 2022 لكافة الطلاب .

وأوضح إن النتائج سوف تكون متوفرة خلال الساعات القليلة القادمة.

كما أكد أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب ومراجعتها في إلكترونات .

حتى يأخذ كل طالب حقه بدقة ومنع أي عمليات الغش أو التظليل في النتائج.

وسوف يتم رفع النتائج رسمية من خلال موقع الوزارة الرسمي فقط .

استعدت الوزارة إلى تفعيل الموقع تحسبا لحدوث الضغط عليه بعد رفع النتائج مباشرة لضغط الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة نتائج أبنائهم والاطمئنان عليها.

معرفة نتيجة شهادة الأساس السودان 2022