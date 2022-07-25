نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل وبأفضل سعر تقسيط سيارة هيونداي كريتا صاحبة أقوى أداء على الطرق الوعرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيونداي كريتا 2022 متعددة الاستخدامات وصاحبة أقوى أداء تعد بمثابة الأخت الأصغر لسيارة هيونداي توسان، فقد حققت أفضل مبيعات لهذا النوع من السيارات منذ لحظة إطلاقها بالأسواق، وتأتي في مقدمة خيارات قائدي المركبات بالمملكة وعلى هذا تحرص معارض السيارات بالبلاد بتوفيرها بالتقسيط الميسر بعدة تسهيلات لخدمة المستهلك بالأخير، ومن الجدير بالذكر أن السيارة تأتي بأحدث التقنيات المستخدمة في تصميم السيارة من الداخل ومن الخارج.

مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2022

سيارة Hyundai Creta أحد أهم السيارات متعددة الاستخدامات التي تشهد إقبال كبير من جهة قائدي السيارات بالمملكة، فقد تم تزويد السيارة بعدد كبير من الكماليات التي جعلتها رقم واحد ومميزة من بين أمثالها من هذا النوع من السيارات، فقد تم تزويدها بنوافذ تعمل بالكهرباء وأربع مكبرات صوت، بمقصورة متسعة ومقاعد مكسوة من الجلد الفاخر، بالإضافة إلى تزويد السيارة بفرامل مانعة للانغلاق لمزيد من الأمان، مع توفير خاصية الاتزان للقيادة على الطرق السريعة والمرتفعات، مع توفير نظام رقابة ضغط الإطارات وبمكيف هواء حديث للتبريد حتى أبعد نقطة بالسيارة.

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هيونداي كريتا بالتقسيط من عبداللطيف جميل

شركة عبد اللطيف جميل أحد الشركات الرائدة في مجال بيع السيارات الحديثة بالتقسيط وبدون مقدم والوكيل الحصري لعدد كبير من العلامات التجارية الخاصة بالسيارات، حيث تحرص على تقديم عدد كبير من التسهيلات للعملاء لذا تشهد إقبال كبير من قائدي المركبات بالمملكة الراغبين في شراء سيارة بالتقسيط، ومن الجدير بالذكر أن السعر الأساسي الفوري للسيارة يبلغ حوالي 73.023 ريال سعودي، وبمجرد تحضير الأوراق الرسمية تتم عملية الشراء بالتقسيط ويتم تحديد قيمة القسط الشهري من قبل الوكيل الخاص بالسيارة.

الأوراق اللازمة لشراء السيارة بالتقسيط

على راغبي شراء سيارة هيونداي كريتا 2022 بالتقسيط توفير الأوراق الرسمية التالية حتى تتم عملية الشراء بدون مقدم وبدون كفيل:

بالنسبة للسعوديين لابد من توفير أصل بطاقة الهوية، أما المقيمين عليهم توفير أوراق الإقامة الرسمية.

ضرورة وجود وثيقة تثبت محل السكن أو محل الإقامة التابع للشخص القائم بالشراء.

صورة واضحة من رخصة القيادة مع تواجد الأصل منها.

استخراج كشف حساب لقيمة الدخل الشهري.

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