نتائج الثالث الثانوي moe.gov.ye في العاصمة اليمينة وجميع المحافظات في مناطق الشمال والوسط، حيث يترقب طلاب الثانوية الإعلان عن نتائج الطلاب بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية لهم، في القسمين العلمي والأدبي، حيث تستمر وزارة التربية والتعليم بمتابعة نشر آخر أخبار نتائج الطلاب كما تقوم بنشر أسماء الأوائل وقت توفير النتائج الأولية، ويكون للوزارة ارقام مدفوعة لاستخراج النتائج برقم الجلوس قبل الإعلان عن النتائج بيوم واحد.

نتائج الثالث الثانوي moe.gov.ye رابط نتائج الطلاب 2022 برقم الجلوس (علمي – أدبي)

أنهى طلاب الثانوية في اليمن الاختبارات النهائية لهم في كل من القسم العلمي والأدبي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من اختبارات القسم الأدبي في يوم 2 يونيو 2022 وللقسم العلمي في يوم 5 يونيو 2022، وباشرت الوزارة تأمين نقل أوراق الطلاب الامتحانية من لجان الامتحان إلى كنترول التصحيح، وتم عمل العديد من الإجراءات من الوزارة مع وزارة الداخلية لتأمين أعمال التصحيح بما يكون في الثانوية العامة من شهادة هامة توجه الطلاب بين الكليات وتحدد مستقبلهم، ومنذ ذلك الحين ويترقب الطلاب التعرف على موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لهم، والتي يتوقع لها النزول خلال أيام قليلة.

نتائج الثانوية العامة في كافة المحافظات

يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الدولة اليمنية بعد الانتهاء التام من أعمال التصحيح والمراجعة، وتشير الوزارة إلى تأخر الإعلان عن النتائج لإتمام أعمال تأمين الإعلان عنها، حيث يتم مراجعة نتاج الطلاب بشكل جيد لضمان حصول الطالب على الدرجات المناسبة له وضمان عدم التراخي في أعمال التصحيح، وقام وزير التربية والتعليم الحوثي بالإعلان عن سبب تأخر الإعلان عن النتائج مشيرا إلى أعمال التصحيح تعرضت لعدد من التعثرات إلا أنها تستمر الان ويتم الإعلان عنها في وقت قريب.

خطوات استخراج نتائج الثالث الثانوي moe.gov.ye