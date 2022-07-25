الصين تسجل 800 إصابة جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 يوليو 2022 08:22 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الإثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 150 إصابة مصحوبة بأعراض و650 بلا أعراض.

وكان بر الصين الرئيسي قد سجل 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا قبل يوم منها 129 إصابة مصحوبة بأعراض و853 بلا أعراض.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات كما هو 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 228798إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وقالت الحكومة المحلية في بكين، إن العاصمة الصينية سجلت إصابة محلية جديدة واحدة ظهرت في إحدى مناطق الحجر الصحي مقارنة بعدم تسجيل أي إصابات محلية في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية بشنغهاي تسجيل المركز المالي للصين ثلاث إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مثل اليوم السابق و15 إصابة محلية بلا أعراض مقابل 21 إصابة في اليوم السابق.