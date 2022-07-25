العالم اليوم - ماسك ينفي ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة مؤسس غوغل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 يوليو 2022 08:15 صباحاً - نفى رئيس شركة تسلا، الملياردير إيلون ماسك، في وقت متأخر الأحد، ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة الشريك المؤسس لغوغل.

وقال إيلون ماسك، على تويتر، إنه وسيرغي برين، الشريك المؤسس لشركة غوغل، ما زالا صديقين ونفى تقريرا عن ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة برين نيكول شاناهان.

ورفض ماسك التقرير وقال على تويتر "أنا وسيرغي صديقان وكنا في حفلة معا الليلة الماضية. لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات وفي المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين. ليس هناك علاقة رومانسية"، وفقا لرويترز.

وجاءت تغريدات ماسك بعد أن نقل تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مجهولة قولها إنه أقام علاقة قصيرة مع نيكول شاناهان.

ووفقا للصحيفة الشهيرة، فإن نيكول أقامت علاقة مع ماسك في ديسمبر الماضي، خلال حضورهما لمعرض فني بمدينة ميامي.

وقالت الصحيفة إن هذه القضية دفعت برين، الذي تبلغ ثروته 95 مليار دولار، إلى إقامة دعوى لطلاق شاناهان في وقت سابق من هذا العام مشيرا إلى أن "الخلافات" هي السبب في الطلاق.

وقالت مصادر إن شاناهان ستحصل على مليون دولار فقط للطلاق، بسبب اتفاق قبل الزواج بينها وبين مؤسس غوغل.

وفاجأ التقرير الجديد الكثيرين، بسبب الصداقة التي تجمع برين وماسك، خاصة وأن الأول ساعد "بقرض سخي" إيلون ماسك عندما أطلق شركة تسلا قبل أعوام.

ولم ترد تسلا وغوغل على الفور على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.