العالم اليوم - محقق روسي: 96 عسكري أوكرانيا مطلوبون للعدالة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 يوليو 2022 08:15 صباحاً - قال رئيس لجنة التحقيق الروسية إن موسكو وجهت اتهامات إلى نحو 100 من العسكريين الأوكرانيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واقترحت تشكيل محكمة دولية تدعمها دول من بينها بوليفيا وإيران وسوريا.

ونقلت صحيفة روسيسكايا غازيتا الحكومية، اليوم الاثنين، عن رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين اتهامه "أكثر من 220 شخصا من بينهم ممثلو القيادة العليا للقوات المسلحة الأوكرانية إضافة إلى قادة وحدات عسكرية قصفت السكان المدنيين".

وقال إن هؤلاء الأوكرانيين تورطوا في ارتكاب "جرائم ضد سلام وأمن البشرية لا تسقط بالتقادم"، وفقا لرويترز.

وقال باستريكين، الذي تحقق لجنته في الجرائم الكبرى، إنه تم توجيه اتهامات إلى 92 من القادة ومرؤوسيهم، وأنه تم إعلان أن 96 شخصا، بينهم 51 من قادة القوات المسلحة، مطلوبون للعدالة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من اتهامات اللجنة، كما لم يتسن الاتصال بالسلطات الأوكرانية للتعليق.

واتفقت الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر على تنسيق إجراء تحقيقات في جرائم الحرب المشتبه بها في أوكرانيا.

يشار إلى أن القوات الروسية بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير الماضي، فيما وردت بعض التقارير عن إساءة معاملة الأوكرانيين للسجناء الروس.