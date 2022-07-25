بسهولة وانت في مكانك.. معرفة فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 وسدادها دون الذهاب للسنترال

دائمًا ما يرغب الكثير من الناس في معرفة فاتورة التليفون الأرضي، وذلك بهدف معرفة موعد تجديد الفاتورة قبل انتهائها، وقد قامت الشركة المصرية للاتصالات بتوفير خدمات إلكترونية مميزة لعملائها تمكنهم من معرفة الفاتورة بشكل أسرع، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

معرفة فاتورة التليفون الأرضي

من خلال اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة، فيمكن لأي عميل أن يعرف فاتورة التليفون الأرضي الخاصة به بشكل سريع، وإليكم هذه الخطوات بالشكل الآتي:

طريقة الاستعلام عن فاتورة الارضي يوليو 2022

في بداية الأمر يقوم العميل بالانتقال مباشرة إلى الصفحة الرسمية للشركة المصرية للاتصالات عبر الانترنت.

بعد ذلك يقوم بالدخول على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الهاتف الأرضي الظاهرة أمامه بالصفحة.

ثم تأتي خطوة تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الفاتورة، فيجب إدخال رقم التليفون وكود المحافظة.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة اظهر الفواتير المتواجدة يسار الخانة.

سيظهر أمام العميل كافة البيانات الخاصة بفاتورة التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنها على الفور.

كما يمكن للعميل أن يتواصل مع هذا الرقم: 19777، وذلك بهدف التوصل إلى كافة البيانات الخاصة بفاتورة التليفون الأرضي.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي بالفيزا

يمكن السداد من الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات بعد القيام بخطوات الاستعلام السابقة.

قم باختيار العلامة اختر للسداد على الفاتورة المراد دفعها.

بعد ذلك قم بالدخول على أيقونة ادفع في اعلى الصفحة.

ثم قم بكتابة بريدك الإلكتروني.

بعد ذلك قم باختيار زر سدد.

ثم ادخل بيانات بطاقة الاتمان.

بعد ذلك اختر موافق.

طرق أخرى لدفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك أكثر من طريقة من الممكن اللجوء إليها في حال سداد فاتورة التليفون الأرضي، وإليكم أبرز تلك الطرق بالشكل الآتي:

كما يمكن سداد فاتورة التلفون الرضى من أي سنترال المصرية للاتصالات المنتشرين على مستوى الجمهورية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساء.

من الممكن أن يقوم العميل بسداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال فودافون كاش.

كما يمكن ان يتم السداد من خلال خدمة Bee.

وعلى الجانب الآخر هناك إمكانية لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري.

كما نجد أن هناك العديد من ماكينات السداد المنتشرة في محلات البقالة و الاكشاك والمكتبات الخاصة بخدمة مصاري، وسداد، وأمان، وفوري.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم طريقة معرفة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا، كما عرضنا عددًا من الطرق البسيطة والسريعة في حال رغبة العميل في سداد فاتورته، ومن الملاحظ أن شركة الاتصالات المصرية دائمًا ما تسعى إلى تقديم الخدمات المميزة لعملائها بشكل يسهل عليهم كافة الأعباء.