العالم اليوم - تقرير يؤكد خيانة زوجة مؤسس غوغل مع "صديقه" إيلون ماسك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 يوليو 2022 05:19 صباحاً - كشف تقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، عن سبب طلاق مؤسس شركة غوغل من زوجته، مشيرة أن القصة تحمل في طياتها "خيانة" من صديقه، إيلون ماسك.

وقالت الصحيفة إن سبب تقديم الملياردير سيرغي برين، مؤسس شركة غوغل، لطلب الطلاق من زوجته نيكول شاناهان، هو خيانتها له مع "صديقه" إيلون ماسك، في تقرير صادم الاحد.

ووفقا للصحيفة الشهيرة، فأن نيكول أقامت علاقة مع إيلون ماسك في ديسمبر الماضي، خلال حضورهما لمعرض فني بمدينة ميامي.

يذكر أن سيرغي برين، الذي تبلغ ثروته 95 مليار دولار، قدم طلبا للطلاق من زوجته في يناير الماضي، مشيرا إلى أن "الخلافات" هي السبب في الطلاق.

وقالت مصادر إن شاناهان ستحصل على مليون دولار فقط للطلاق، بسبب اتفاق قبل الزواج بينها وبين مؤسس غوغل.

وفاجأ التقرير الجديد الكثيرين، بسبب الصداقة التي تجمع برين وماسك، خاصة وأن الأول ساعد "بقرض سخي" إيلون ماسك عندما أطلق شركة تسلا قبل أعوام.