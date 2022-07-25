تسجيل ضباط الداخلية بالكويت لقبول خريجي الثانوية العامة في أكاديمية العيد الله للعلوم الأمنية، وذلك لاستقبال الدفعة 31 من ضباط الاختصاص في الكلية لاستقبال الطلاب من الدفعة 48 في تاريخ الكلية، وقد لاقت الكلية الأمنية على مدار تاريخها الإقبال الأكبر من الطلاب المتقدمين لما لها من مميزات دراسية خاصة وكذلك مميزات للخريجين في توفير فرص العمل المناسبة لهم، وقد وضعت الكلية عدد من الشروط الخاصة بالقبول والتسجيل بالعمل العسكري.

تسجيل ضباط الداخلية بالكويت eservices5.moi.gov.kw أكاديمية العبد الله العسكرية تستقبل تسجيلات الطلاب

يتابع خريجي الثانوية العامة في دولة الكويت متابعة تسجيل الجامعات، وتقوم الكليات العسكرية والأكاديميات باستقبال الطلاب وفق شروط محددة في الفترة ما قبل التسجيل الجامعي، وذلك لما فيها من إجراءات طويلة من القبول وفق شروط خاصة تخص العمل العسكري، حيث يقوم المتقدمين بالعديد من الإجراءات الصحية والبدنية للقبول والتسجيل، ويتم سنويا قبول الآلاف من طلاب الثانوية العامة في الأكاديميات العسكرية في دولة الكويت، وتكون أكاديمية العبد الله على راس الأكاديميات العسكرية التي يتقدم غليها الطلاب، حيث يتم فيها أحدث الطرق التعليمية والتدريبية على العمل العسكري ويتم تقديم رواتب للطلاب ومميزات خاصة تجعلها على راس الأكاديميات التي يتوجه الطالب إليها.

موعد تقديم أكاديمية العبد الله للعلوم العسكرية

موعد بداية تقديم أكاديمية العبد الله للعلوم العسكرية آخر موعد للتقديم في أكاديمية العبد الله 24 يوليو 2022 8 أغسطس 2022

شروط تقديم أكاديمية العبد الله

يجب أن يكون الطالب من الجنسية الكويتية.

يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة للعام 2022-1443.

يتم الحصول على درجة النجاح في اختبارات القدرات.

يجب أن يكون الطالب لائق بدنيا.

يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

الوثائق المطلوبة للتقديم

يتم إحضار أصل وثيقة النجاح في الثانوية العامة 2022 مع ثلاثة صور منها.

عدد 18 صورة شخصية مقاس 4 في 6 مكشوف الرأس بخلفية زرقاء.

يكون مع الطالب شهادة بجنسية الوالدين لإثبات كويتيتهم.

يجب تجهيز البطاقة المدنية على أن تكون سارية.

خطوات التقديم والتسجيل ضباط الداخلية بالكويت