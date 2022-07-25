العالم اليوم - لوس أنجلوس.. إطلاق نار وإصابة 7 والمنفذ "داخل الحديقة"

انتم الان تتابعون خبر لوس أنجلوس.. إطلاق نار وإصابة 7 والمنفذ "داخل الحديقة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 يوليو 2022 03:21 صباحاً - قالت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس إنما لا يقل عن 7 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في منتزه الأحد، بينما لا يزال منفذ الهجوم طليقا.

وأضافت الإدارة في بيان إن المسعفين نقلوا 4 رجال وثلاث نساء إلى مستشفيات المنطقة بعد إطلاق النار على أو قرب معرض للسيارات في منتزه "بيك بارك" في سان بيدرو، بجنوب غرب لوس أنجلوس.

وأطلقت شرطة لوس أنجلوس تحذيرا عاما للسكان، لأن الشخص الذي نفذ الهجوم لا يزال طليقا في المدينة.

وأضاف البيان أن ما لا يقل عن ثلاثة من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية من بينهم رجل وامرأة في حالة حرجة، وقالت بعض المصادر غير المؤكدة، أن إطلاق النار متعلق بعصابات.

وقال البيان "لا يوجد مصابون آخرون في الموقع" مضيفا أنه لم يتم بعد التأكد من ملابسات إطلاق النار.

وأغلقت السلطات المنتزه بالكامل، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج، مع احتمالية أن يكون منفذ الجريمة داخل الحديقة.