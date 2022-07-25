نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط التسجيل” المركز الوطني للارصاد وظائف “الجديدة 2022” ncm.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على المركز الوطني للارصاد وظائف، حيث زاد البحث من قبل حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أيضا عن الوظائف التي تم الإعلان عنها رسميا في موقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية منذ ساعات قليلة ماضية، وسنتعرف معكم على قائمة تلك الوظائف، وكيفية التقديم والتسجيل بشكل إلكتروني، كما سنتعرف معكم على الشروط المطلوبة للتقديم على تلك الوظائف، فتابعو معنا في ثقفني.

المركز الوطني للارصاد

وقبل أن ندخل بالموضوع، سنعطيكم نبذة بسيطة عن عمل المركز الوطني للارصاد الجوية، وهو حديث العهد حيث تم تأسيسه سنة 2019، لذا نجد أن هناك وظائف شاغرة يتم طلبها فيه في كل فترة، ويهدف عمل هذا المركز إلى مراقبة حالة الطقس “الأرصاد” في جميع أنحاء المملكة، ودراسة الظواهر الجوية والمناخية والزلازل والعواصف الغبارية.

وهذه المؤسسة الوطنية تابعة للحكومة السعودية، والوظائف المتاحة ستكون الرواتب بها مجزية، حيث إن المطلوبة بها أصحاب مؤهلات عالية وأصحاب خبرة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل، وتابعنا أيضا معكم تقديم وظائف المرور للنساء 1443.

المركز الوطني للارصاد وظائف

وقد تم الإعلان منذ قليل عن عدد 41 وظيفة شاغرة في الهيئة، وهذا لحاملي شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والتقديم سيكون من يوم الاحد 24 يوليو 2022، ويستمر التسجيل حتى يوم 2 محرم 1444، والوظائف المسميات الوظيفية المتاحة كما يلي:

مدير عام.

مدير تنفيذي.

مدير عمليات.

باحث.

أخصائي.

متنبئ.

مراقب.

محلل.

وهذه هي المسميات الوظيفية، هي بها 41 وظيفة، ويمكنكم معرفة هذه الوظائف والشهادة المطلوبة وعدد سنوات الخبرة في موقع الهيئة الرسمي، حيث إنه لن يسعنا كتابة كل التفاصيل الخاصة بكل وظيفة على حدى، وهذا حتى لا نطول عليكم.

شروط وظائف الارصاد

وأما بالنسبة للشروط فهي غير معقدة، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

امتلاك المؤهل المطلوب، وسنوات الخبرة الخاصة بالوظيفة المقتدم عليها.

رفع السيرة الذاتية الخاصة بك في الموقع، والمستندات المطلوبة منك فيما يتعلق بالمؤهل وشهادات الخبرة.

بعد القبول المبدئي، يجب عليك تجاوز المقابلة الشخصية والاختبارات العملية الخاصة بالوظيفة حتى يتم توظيفك.

رابط المركز الوطني للارصاد وظائف

ويمكنك التقديم على تلك الوظائف بكل سهولة ويسر عبر اتباع الخطوات التالية: